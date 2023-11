Winkel Christmas World verwacht stormloop voor Black Friday: “Op kerst besparen mensen niet”

Vorige week zaterdag opende, na een schrikkeljaar, Christmas World opnieuw zijn deuren in de Kapellestraat in Oostende. Uitbaatster Naima Ceylan (39) haalt met haar vijf kerstwinkels zelf ook haar hartje op aan kerst. “Wie wordt daar nu níet vrolijk van?”

I wish you a merry Christmas, zingt Rudolf de klanten in de Kapellestraat tegemoet. De voorbije maanden was Naima ook al druk in de weer met de opstart van haar winkels in Brugge, Sluis, Blankenberge en Brussel. “Het is een gekkenhuis geweest”, lacht ze. “Vannacht heb ik weer tot één uur doorgewerkt: het is hier momenteel alle hens aan dek.” Op hun hoogtepunt – vóór corona – baatten Naima en haar man Benny Vanroy zeven kerstwinkels uit, waaronder ook eentje in Aken. “Dat jaar hadden we het pas echt goed in onze kop gekregen.”

Polonaise

Het verhaal van Christmas World begon in 2015 op de Antwerpse Meir. “Mijn man zag toen een kans om vierhonderd paletten kerstmateriaal op te kopen uit een faillissement. De naam Christmas World werd al snel een begrip”, vertelt Naima. Als klein meisje al was ze verzot op kerst. “Ons huis was altijd tot de nok versierd. Alles moest blinken”, glimlacht ze. “Hier wordt Kerstmis vooral in familieverband gevierd, maar waar ik vandaan kom – het beloofde land, zeg maar – trokken de mensen op kerstavond massaal naar buiten. Er werd dan gelachen en gezongen, met als apotheose de middernachtmis”, aldus Naima. Vroeger werkte ze in een lunapark. “Mijn god, wat hààtte ik die job. Ik was best goed in wat ik deed, maar hiervan (wijst naar de winkel) worden de mensen blij. Zo blij dat ze spontaan de polonaise beginnen te dansen. Religie speelt hier trouwens ook geen rol. De islam viert dan misschien geen kerst, maar veel moslims zetten wél een kerstboom: gezelligheid heeft niks met geloof te maken.”

Afgelopen zomer streek Christmas World voor het vijfde jaar op rij neer in Brugge. Benny en Naima haalden toen de kranten omdat het buiten nog dertig graden was. “Mensen hangen ook steeds vroeger hun kerstversiering op hé. Ze wachten niet meer tot na Sinterklaas. Er zijn zelfs klanten die al in augustus de kerstboom zetten. Die zijn nog zotter dan wij”, schatert Naima. De best verkopende winkel is volgens Benny die in Blankenberge. “Daar zijn we een eerste keer opengegaan in 2021. In drie dagen tijd kregen we toen zo’n tienduizend bezoekers over de vloer.”

Geen Plopsaland

“In onze winkel op de Meir werden we eens benaderd door een stel Russen”, vertelt Naima. “Of we geen interesse hadden om in Rusland een keten te beginnen? Van Inno kwam dan weer het voorstel om voor hun zestien winkels in België de etalages aan te kleden. Maar dat interesseert mij allemaal niet.” Een jongetje op de drempel roept en wijst: kijk mama, Christmas World! “Die pretoogjes en stralende gezichtjes, dààr doen we het voor.”

Naima kan zichzelf ook nog altijd verwonderen over al dat twinkelend moois. “Leuk om al die dozen te openen en te zien wat eruit komt. Ik voel me dan weer even een klein meisje”, lacht ze. “Mijn man blijft ondertussen ook maar kerstmateriaal opkopen. Schat, dit was echt een buitenkansje, zegt hij als ik protesteer. Op den duur geraken we met de heftruck nergens nog in het magazijn: zodra mijn man ergens een gaatje ziet, moet dat gevuld worden.” (lacht)

Hoe peis en vree alles er ook uitziet in haar winkel, Naima kan het ook al eens op haar heupen krijgen van de klanten. “Dezelfde brol als in de Action, hoorde ik laatst iemand zeggen. Er zijn mensen die hier elk jaar voor duizenden euro’s kerstmateriaal kopen, dus zo’n brol zal het ook wel niet zijn”, knipoogt ze. Ook met grijpgrage kinderhandjes heeft Naima het een beetje gehad. “In onze winkel in Brugge is vorige week een kerstboom tegen de grond gegaan. Mensen, houd alstublieft je kinderen in de hand. Dit is Plopsaland niet.”

Black Friday

Wat ook opvalt, is dat niemand Christmas World met lege handen buitengaat. “Op kerst besparen de mensen niet. Ze zouden zelfs onze etalage leegkopen”, glimlacht Naima. “Soms hoor ik in de winkel mannen tegen hun vrouw zeggen: nu is het welletjes geweest. Eén advies voor die dames: laat je man de volgende keer gewoon thuis.” Komend weekend verwachten Benny en Naima een stormloop op hun winkels: voor Black Friday geven ze vrijdag, zaterdag en zondag vijftig procent korting op alle kerstartikelen. “Het leuke aan onze winkels is dat je overal een ander aanbod vindt. Veel klanten doen daarom de toer langs onze vijf vestigingen. Ze maken er een daguitstap van.”