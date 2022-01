Wingense bio-ingenieur wordt voltijds creatieve naaister

Annelies Van Sieleghem heeft onlangs Annelies’ Naaihuys geopend. Je kan er terecht voor het maken en herstellen van kleding. Daarnaast ontwerpt Annelies, die ooit werkte als bio-ingenieur, leuke geschenkjes volgens haar creatieve inbreng: ” Ik doe nu wat ik echt graag doe.”

“Ik heb een grote passie voor naaien en handwerk, en die passie ontdekte ik door mijn mama”, vertelt Annelies Van Sieleghem (31). “Op jonge leeftijd leerde ik mezelf patronen lezen. Op eigen houtje ontwierp ik kleding en zo maakte ik leuke dingen met mijn eigen creativiteit. Mijn motto was toen ‘al doende leert men en ik zie wel wat het brengt’.”

“Het leven ging door, ik werd bio-ingenieur en ging uit werken. Na enkele jaren besloot ik me volledig toe te spitsen op mijn naaiwerk om zo mijn talent zinvol te kunnen benutten. Ik ben mama van drie kinderen en heb dus een druk gezinsleven. Toch heb ik de sprong gewaagd om Annelies ‘Naaihuys op te richten. Ik doe nu wat ik echt graag doe en geniet met volle teugen van het mama zijn.”

Kledij volgens wensen klant

Dat Annelies een creatieve duizendpoot is, is duidelijk te zien in haar eigen ontwerpen. “Ik wilde de dingen goed doen en volgde een extra opleiding Retouches bij Syntra West in Roeselare, om mijn kennis te vervolmaken. Iedereen kan dus bij mij terecht voor alle maatwerk en retouches.”

“Nu, daarmee stopt het niet. Ik ontwerp kleding volgens de wens van de klant. Voor mijn eigen kinderen ontwerp ik kleding en daar zijn ze heel fier op. Ik ontwerp unieke handdoeken, washandjes en slabben voor de allerkleinsten. Met patchwork – een handwerktechniek – kom ik tot een origineel resultaat. Mensen kopen het vaak als geboortegeschenk. Maar ik ontwerp ook keukenschorten, keukenhanddoeken, vlaggenlijnen, gordijnen en nog zoveel meer. Iedereen kan met zijn of haar idee langskomen en ik werk dat mooi uit.”

“Ik wil Annelies ‘Naaihuys uitbouwen tot iets moois, iets creatiefs, iets unieks. Mijn geschenkenaanbod wordt stilletjes aan uitgebreid en ooit volgen er workshops voor kinderen en volwassenen.”

Annelies ‘Naaihuys, Looierijstraat 14, Wingene. Open op maandagavond en op zaterdagvoormiddag. Op andere dagen na afspraak. Info: annelies-naaihuys@scarlet.be of www.annelies-naaihuys.be.