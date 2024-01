Wingens veilinghuis Flanders Auctions veilt exclusieve wijn Château Mouton Rothschild gesigneerd door wereldberoemde schilders

Eind deze maand veilt het Wingense veilinghuis Flanders Auctions een exclusieve reeks wijnflessen van Château Mouton Rothschild. Internationaal gerenommeerde kunstenaars zoals Keith Haring, Paul Delvaux, Karel Appel of William Kentridge ontwierpen de etiketten. “We verwachten dat deze 40 wijnflessen makkelijk zo’n 25.000 euro en méér gaan opbrengen”, vertellen Steven en Lieven Desmet van Flanders Auctions.

Er bestaat geen betere manier om een wijnkenner in extase te brengen, dan de naam Château Mouton Rothschild uit te spreken. Want dan heb je het over ‘s wereld meest bekende Franse topwijn ‘Premier Cru Classé’ uit de Pauillac-regio. In 1945 kreeg de toenmalige eigenaar, baron Philippe de Rothschild, het geniale idee om voor elk wijnjaar een bekende schilder te vragen een speciaal kunstwerk te ontwerpen als illustratie voor het etiket. Een pure win-win situatie: de kunstenaar kreeg een aantal kisten van de prestigieuze wijn cadeau en baron Philippe was elk jaar een mooi etiket en een kunstwerk rijker.

In prima staat

Zo passeerden Salvador Dali, Pablo Picasso, Miró, Chagall en Andy Warhol al de revue. “Wij veilen een onafgebroken reeks wijnflessen van 1983 tot en met 2018”, vertelt Steven Desmet. “Daarin zitten ook heel wat grootmeesters zoals onder meer Keith Haring (1988), de Nederlander Karel Appel (1994), de Amerikaanse kitch-kunstenaar Jeff Koons (2010), de Zuid-Afrikaanse meester William Kentridge (2016) en de enige Belgische surrealist Paul Delvaux (1985). Het opmerkelijke aan deze wijncollectie is dat zowel de flessen als de etiketten in prima staat zijn, ondanks hun leeftijd. Elk etiket is genummerd en gehandtekend. Aanvankelijk door baron Philippe, later door dochter ‘la Baronesse’ Philippine en nog later door Philippe Sereys de Rothschild. Ik moet zeggen dat de vorige eigenaar – nota bene een Antwerpse zakenman en verzamelaar – er maar met de grootste moeite afstand kon van doen. ”

Sommige etiketten zijn echte collectors items, ofwel omwille van de kunstenaar ofwel omwille van het legendarische wijnjaar. © GF

Link naar verre oosten

De Rothschild-familie wist precies waar ze mee bezig waren, om ook in het verre oosten door te breken. Zo namen ze de grootste oosterse kunstenaars onder de arm in 1991 met de Japanse stilleven-grootmeester Setsuko en een van de belangrijkste Chinese schilders Xu Bing in 2018. Er zitten drie dubbele magnums in de collectie: Nathaniel de Rothschild (2003), de Zuid-Koreaan Lee Ufan (2013) en Gerhard Richter (2015). De voorlopige waarde wordt geschat op € 2.500 tot € 3.000 per fles. En dan zwijgen we nog over het feit dat er verschillende legendarische wijnjaren in de veiling zitten, zoals 1986, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2016.

Naakt

Soms wil het artistieke project ook wel eens voor onaangename verrassingen zorgen. Zo was het in 1993 de beurt aan Balthus – pseudoniem voor de Franse artiest Balthazar Klossowski – om een Rothschild-etiket te ontwerpen. Deze kunstenaar – die zichzelf graag presenteerde als ‘Graaf de Rola’ – liet zich opmerken door tekeningen van pubermeisjes in weinig verhullende poses. Dat gaf geen problemen in Europa, maar voor de Verenigde Staten was dit een stap te ver. Het gereputeerde Franse wijnhuis zag zich voor de eerste keer verplicht, flessen naar de States te sturen met blanco etiketten zonder afbeelding…

Voorzichtig geschat

In totaal moeten de 40 flessen Château Mouton Rothschild makkelijk 25.000 euro en méér opbrengen. “Wij schatten veilingstukken altijd voorzichtig in”, laat Steven Desmet weten. Dat kan kloppen. Een fles met Hans Erni (1987) dat door Flanders Auctions wordt geschat op zo’n 450 euro werd in 2020 door het gereputeerde Britse veilinghuis Sotheby’s geveild voor… 3.388 pond! “Ik denk wel dat verschillende flessen de geschatte waarde serieus zullen overschrijden”, meent Rik Balcaen, wijnkenner en zaakvoerder van wijnhuis Vanden Bulcke in Roeselare. ”Mouton Rothschild is niet alleen een investering en een verzamelobject, maar ook een uitstekende bewaarwijn. Zelfs flessen uit het schitterende wijnjaar 1990 zijn nog perfect te drinken. Kunst verkoopt ook. Wijnetiketten met Keith Haring, daar is altijd vraag naar.” (GGM)