Wingens gezin helpt familie Meys na ‘Steenrijk, Straatarm’ met advies uit schulden: “Wie doel voor ogen heeft en zich met juiste mensen omringt, kan heel veel bereiken”

Vorig jaar ruilden Ronny Meys en zijn zonen Yulian en Killian uit Oostmalle van huis met het gezin van Xavier Debaere en An Verstraete uit Wingene. Zij hebben elk drie eigen kinderen en drie plus-kinderen en runnen samen Businesslab. Aan het einde van de uitzending stelde het ondernemerspaar aan Ronny voor om contact te houden en hem – waar mogelijk – advies te geven. Onlangs liet Ronny weten dat zijn gezin uit de schuldbemiddeling is en alle schulden bijna afbetaald zijn.

‘Steenrijk, Straatarm’ is een tv-programma waarin twee gezinnen gedurende een weekend van leven wisselen. Wat inkomen betreft zijn ze elkaars tegenpolen. Zij ruilen niet alleen van huis, ook het gezinsbudget wisselt mee. Het ene gezin proeft van een luxeleven, terwijl de gefortuneerde familie plots heel creatief moet omspringen met heel beperkte middelen.

Voor An Verstraete en Xavier Debaere uit Wingene was de situatie waarin ze terechtkwamen, vrij confronterend. Het was tevens een throwback die hen deed terugdenken aan tijden waarin ze het ook niet altijd even breed hadden.

In tegenstelling tot wat de gewoonte was in vroegere edities van ‘Steenrijk, Straatarm’, gaven An en Xavier geen materieel geschenk aan de familie Meys. In plaats daarvan stelden ze voor om regelmatig contact te houden en Ronny met raad bij te staan.

Schuldbemiddeling afgelopen

“De meest gestelde vraag die we na het programma kregen, was: En? Hebben jullie die mensen nog terugzien?”, zegt Xavier. “Het antwoord is ja. Een paar weken geleden waren Ronny, Killian en Yulian bij ons thuis te gast voor een gezellig etentje. Toen we hem vroegen hoe het met hen was, vertelde Ronny heel trots dat de fase van schuldbemiddeling was afgelopen en het gezin bijna volledig uit de schulden is.”

“Drie zaken hebben voor verandering gezorgd”, pikt Ronny in. “Ten eerste ben ik, zoals An en Xavier vorig jaar voorstelden, op zoek gegaan naar mensen die me mentaal optillen in plaats van me neer te halen met geklaag en negatieve energie. Daarnaast durf ik nu ook meer ‘neen’ zeggen en hou ik beter voor ogen wat ik wel en niet wil. Tenslotte heb ik mezelf wat meer centraal geplaatst. Aan de anderen denken is goed, maar nu en dan moet je ook eens aan jezelf denken. Daar is niets mis mee.”

Positieve energie

“Het is opvallend en waarschijnlijk geen toeval, maar ook bij Businesslab hebben wij al te vaak vastgesteld dat tal van zaakvoerders van kleine ondernemingen met vergelijkbare valkuilen worden geconfronteerd. Geen klaar doel voor ogen hebben, geen ‘neen’ kunnen zeggen wanneer het moet…”, aldus An Verstraete. “De remedie die hen vooruit kan helpen, is dezelfde als die Ronny ervaren heeft. Een duidelijke koers uitstippelen, nu en dan ook eens aan jezelf denken en je omringen met mensen die positieve energie uitstralen en die je kunnen vooruitstuwen.”

Xavier: “An en ik zijn oprecht blij dat Ronny zo’n mooie wending heeft kunnen geven aan zijn leven. Hij bewijst dat verandering mogelijk is, ook al leek het voor sommigen op het eerste zicht een hopeloze zaak. Ronny verdient onze waardering en respect voor alle inspanningen die hij zich getroost voor zijn twee jongens en hemzelf.”

De aflevering van ‘Steenrijk, Straatarm’ met de families Meys en Debaere-Verstraete wordt tot 31 augustus 2022 heruitgezonden op VTMGO.