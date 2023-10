Wingens feestcomité organiseert reünie voor 50-jarigen

Op zaterdag 18 november komen de 50-jarigen uit Wingene, met geboortejaar 1973 samen voor een feestelijk reünie. Het feestcomité wil iedereen die vijftig is en schoolliep of woonachtig is in Wingene samenbrengen.

Het organiserend team koos voor het thema ’50 jaar’ dus tijd voor een feestje. Omstreeks 17.30 uur is er een officiële ontvangst in het gemeentehuis. Daarna, omstreeks 19 uur, trekken de feestvierders naar gasthof Wildenburg in Wingene. Op het menu staan hapjes, côte à l’os, dessert met koffie. De kostprijs bedraagt 90 euro per persoon en daarbij zijn alle dranken inbegrepen, inclusief de dj en de muzikale ambiance tot 2.30 uur.

Het feestcomité doet een warme oproep om zoveel mogelijk 50-jarigen bijeen te krijgen. Meer info kan je ook vinden op de Facebookpagina 50-jarigen Wingene of via wingene1973@gmail.com.

Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten op BE88 0019 5855 0541 met vermelding van de naam en het aantal personen.