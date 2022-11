Wingene zorgt ervoor dat ieder kind recht heeft op een leuke Sint

Het Huis van het Kind en de werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal Team Wingene helpen Sinterklaas een handje toe en zorgen ervoor dat elk kind iets van de Sint ontvangt.

“Cadeautjes en lekkers nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet. “Voor kwetsbare gezinnen is dit zeker in deze moeilijke tijden niet zo evident. Wij zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.”

Ondertussen is de lokale speelgoedactie naar aanleiding van Sinterklaas een vaste waarde in de samenwerking tussen het gemeentebestuur en het Interparochiaal Team. “Wij zijn oprecht blij met deze samenwerking. In het totaal werden er 142 pakketjes samengesteld voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. De pakketjes worden verdeeld op zes december.”