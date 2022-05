Wingene organiseert Dag van het Park in Kasteelpark op zondag 29 mei

De laatste zondag van mei staat traditioneel in het teken van Dag van het Park. Zwevezele pakt dit jaar weer uit met een aantrekkelijk programma. Alles gaat door in het Kasteelpark op zondag 29 mei van 14 tot 18 uur.

“Met een gevarieerd programma hopen we opnieuw enkele honderden bezoekers te verwelkomen in de groene parel van Zwevezele”, zegt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez.

Het programma brengt een mooie mix van informatie, educatie, eerlijke handel, ontspanning en animatie. Er zullen infostands aanwezig zijn met uitleg over de compostmeesters, over fairtrade en toerisme en over bijen en vlinders. Er zijn initiatielessen van petanque met wedstrijd in samenwerking van petanqueclub De Schakel. Traditioneel zijn er opnieuw oude ambachten te bezichtigen zoals glasblazen, lederbewerking, hoefsmederij, schaapscheren, raku stook van keramiek en letters kappen in steen.

Lokaal gebeuren

Voor de kinderen is er een aangepast programma. Zij kunnen zich uitleven bij de grime, met circusacts, bij de ballonplooier of op het springkasteel. Tuinliefhebbers komen zeker ook aan hun trekken op de openluchtbeurs ‘tuin- en aanhorigheden’ met exposanten uit eigen gemeente.

Er wordt opnieuw een lokale boerenmarkt georganiseerd en dit initiatief past in de erkenning als Fairtrade-gemeente en het streven naar duurzame landbouw met rechtstreekse aankoop bij de producenten.

Ontspannen kan ook tijdens de rondrit met de huifkar doorheen het landelijke Zwevezele of bij de muziek van accordeonist Marnix Verbeke uit eigen gemeente. De mobiele band ‘De Toâpe Geraapte’ zorgen ongetwijfeld voor de nodige animatie. De inkom is volledig gratis.

“We nodigen iedereen van harte uit voor een namiddag vol animatie, sfeer en gezelligheid in het Zwevezeelse Kasteelpark”, sluit burgemeester Lieven Huys af.