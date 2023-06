Wingene heet nieuwe inwoners welkom

De nieuwe inwoners van de gemeente kregen een warm onthaal tijdens het gezellig ontmoetingsmoment. “In 2022 kwamen er in totaal 857 mensen wonen in onze gemeente en zo’n 715 inwoners zijn vertrokken”, weet schepen van Burgerzaken en Feestelijkheden Ann Mesure. “Rekening houdend met de geboorten en overlijdens telde onze gemeente in 2022 een groei van 181 inwoners. Daarnaast bereikten we begin dit jaar officieel de kaap van 15.000 inwoners met de geboorte van de kleine Jeno. Intussen staat het inwonersaantal op 15.065 inwoners”, aldus schepen Mesure. (NS/foto Nele)