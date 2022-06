Wingene en Ruiselede lanceren fusiewebsite

Wingene en Ruiselede worden vanaf 2025 een eengemaakte gemeente, een vrijwillige fusie. De beide gemeenten lanceren nu een fusiewebsite en alle inwoners krijgen straks ook een fusiekrant in de brievenbus.

Via de gezamenlijke website www.fusiewingeneruiselede.be kan de burger permanent informatie vragen en specifieke vragen afvuren over het traject. De beide gemeentebesturen willen tijdens de voorbereidende trajecten maximaal inzetten op deskundige informatie aan de inwoners. De fusiekrant valt begin juli in de bus.

Vragen stellen, ook telefonisch of via de speciale website en zich abonneren op de fusienieuwsbrief, dat kan allemaal om de stappen en inspraakmogelijkheden te volgen. Als het van de gemeentes afhangt, komt er geen volksraadpleging. “Die is te beperkt, met een simpel antwoordje Ja of Nee”, luidt de verklaring. (RV)