Wingenaars in beroep tegen bouwproject in Brouwerijstraat

Een nieuw woonproject met 39 appartementen en vier stapelwoningen blijft op protest stoten bij de inwoners van de Brouwerijstraat in Wingene. Zij gaan bij de provincie in beroep tegen de beslissing.

Het gaat om een bouwaanvraag voor een braakliggend stuk grond tussen de Brouwerijstraat en het Gemeenteplein. Het project bestaat uit twee delen: een reeks meergezinswoningen in de vorm van 39 appartementen en daarnaast vier stapelwoningen. Het gros van de inwoners uit de Brouwerijstraat vreest echter voor de leefbaarheid in de buurt. “Ook een toename van de verkeersdrukte en de waterbeheersing baart ons zorgen”, liet woordvoerder Marc Vanoverschelde eerder al in onze krant optekenen.

De gemeente keurde het project onlangs toch goed, maar de inwoners stappen nu naar de bestendige deputatie van de provincie. De ontwikkelaar paste door de bezorgdheden de plannen nog aan. Zo zou een inrit van de ondergrondse garage met 48 parkeerplaatsen aan de kant van het Gemeenteplein komen in plaats van langs de Brouwerijstraat. Dat kan de buurt echter niet overtuigen. De buren dienden in totaal een twintigtal bezwaarschriften in bij de provincie.