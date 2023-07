Wingenaar Luc Spriet (69) is terug van Santiago de Compostela: “Tijdens de tocht ontdek je geluk in kleine dingen”

Wingenaar Luc Spriet (69) wandelde in zijn eentje naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Hij wandelde 540 kilometer in 23 dagen. “De tocht werd een echt avontuur met een grote uitdaging. Ik ben dankbaar dat ik de tocht kon uitwandelen.”

Luc Spriet was tijdens zijn loopbaan tewerkgesteld bij de spoorwegen in Brussel. Hij vervulde de dienstregeling voor de reizigers-treinen. Zijn grote droom was om ooit eens op pelgrimstocht te trekken naar Santiago de Compostela. “Toen ik tien jaar geleden op pensioen ging, hadden mijn werkcollega’s een heel bijzonder geschenk bij zich. Een geschenk om op pelgrimstocht te trekken naar Compostela. Onlangs liet mijn vrouw vallen: als je ooit je grote droom wil waarmaken en op trektocht wil gaan naar Compostela, doe het dan nu. Geniet nu van het mooie cadeau dat je ooit kreeg.”

Dubbel gevoel

Op 23 mei was het zover. Luc vertrok naar Zaventem om met het vliegtuig naar Bilbao te vliegen in Spanje. Vandaaruit nam hij de bus naar Burgos en daar startte zijn trektocht. “Helemaal alleen begon ik aan mijn trektocht, een tocht van 23 dagen wandelen. Bij de start kreeg ik een dubbel gevoel. Een gevoel van twijfel, maar ook tevredenheid. Na een paar dagen stappen, viel het negatieve gevoel weg en kreeg ik een zalig gevoel. Ik ontmoette heel veel verschillende nationaliteiten op mijn tocht”, zegt Luc. “Er waren heel veel Australiërs die op pelgrim trokken en dit komt vooral door de voorbije coronaperiode. In dit land waren de coronamaatregelen toen heel streng en nu willen de inwoners genieten van hun vrijheid. De eerste 200 kilometer wandelde ik van Burgos naar Leon. Ik wandelde midden in de natuur, kwam geen huizen en weinig mensen tegen.”, vertelt Leon .

“Dit was een eenzame tocht, maar wel een rustgevende tocht. De mooie natuur kreeg hier de bovenhand. In tegenstelling tot wat je zou denken is niet de afstand de grootste moeilijkheid, maar wel de wegen waarop je wandelt. Ik kwam heel veel slechte wegen tegen met keien en stenen bezaaid. Dat is lastig om te wandelen.” De route die Luc volgde, vond hij terug via een applicatie op zijn gsm. Zijn gsm was zijn begeleider.

Respect

“Via de app ‘Bon Comino’ volgde ik de wandelroute en kon ik slaapplekken vinden. De bewegwijzering langs de tocht is prachtig en je kan niet echt verdwaald lopen. Het viel mij enorm op dat iedereen die ik tegenkwam heel behulpzaam was. Vol respect ging men om met elkaar en ik voelde verbondenheid tussen de mensen. Voor mij persoonlijk ontdekte ik dat het geluk te vinden is in heel kleine dingen. Ik ben heel trots op mijn eindresultaat en vooral ook dankbaar dat ik de tocht kon uitwandelen.”

Luc is sportverantwoordelijke bij Okra- sport Wingene en bereidde zich goed voor op de tocht. “Wanneer je aan een pelgrimstocht start, moet je conditie goed zijn. Voorafgaand aan de echte trektocht, stapte ik met rugzak door mijn eigen dorp. Ik wandelde vaak 20 à 25 kilometer per dag en dat lukte aardig.”