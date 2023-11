Win één van de 20 duo- tickets voor ‘J’aime la vie’!

Op zondag 3 december gaat ‘J’aime la vie’ in avant-première in Cityscoop in Roeselare, met ook een exclusief bezoek van scenarist en regisseur Mathias Sercu én actrice Janne Desmet. En jij kan er (gratis) bij zijn!

Op het einde van een al fantastisch filmjaar levert Mathias Sercu, met roots in Ardooie, een prachtige film af.

In ‘J’aime la vie’ maken we kennis met Mira, een alleenstaande moeder die nieuws krijgt dat inslaat als een bom. Ze besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in de hoop om een familie – die er nooit echt één was – te herenigen. Het gezelschap trekt op weekend naar de Ardennen, maar er wacht Mira een serieuze uitdaging om de familiebanden aan te halen… Sercu, die de film schreef en regisseerde, maakt indruk met zijn debuut.

Hartverwarmend

Hoewel het zwaarwichtige thema’s aanhaalt, verzandt de film nooit in tristesse, maar resulteert het in een hartverwarmende familiefilm die je niet onberoerd laat. Zonder meer een aanrader!

De film gaat op 13 december in première, maar je kan hem komende zondag al zien in avant-première in Cityscoop Roeselare. Mathias Sercu en hoofdrolspeelster Janne Desmet zijn alvast aanwezig.

We hebben nog meer goed nieuws, want dankzij distributeur Lumière kunnen we maar liefst 20 duotickets wegschenken voor die avant-première. Stuur een mailtje naar premiere@lumiere.be met de boodschap ‘Wedstrijd KW’ en maak kans op één van die duotickets. Wie niet wint, kan nog tickets boeken via Cityscoop.