Win een exclusieve lunch bij Boury via loopwedstrijd Dwars over de Mandel in Roeselare

Op vrijdag 5 mei vindt de 16de editie van Dwars over de Mandel plaats, georganiseerd door het Klein Seminarie Roeselare. Wie zich vooraf inschrijft, maakt kans op een exclusieve all-in Boury-lunch voor twee personen. “Chef-kok Tim Boury heeft enkele Indische medewerkers en draagt onze loopwedstrijd dan ook een warm hart toe”, aldus Milan Van Hulle van DODM.

Iedereen is op vrijdag 5 mei opnieuw welkom in het college voor de 16de editie van Dwars over de Mandel, de grootste stratenloop van Midden-West-Vlaanderen. Deelnemers kunnen er traditioneel kiezen uit een kidsrun, een stratenloop van 3,5 km en een van 10 km. Ook groepen kunnen zich inschrijven. Voorinschrijven kan nog tot en met zondag 23 april via www.dwarsoverdemandel.be aan het voordeeltarief van 3 (kidsrun) of 9 euro (3,5 of 10 km). Het volledige inschrijvingsgeld gaat zoals elk jaar integraal naar de onderwijsprojecten van de Lievensmissie in India.

Tombolaprijs: lunch bij Boury

Wie vooringeschreven is, maakt kans op een fantastische prijs. Dwars over de Mandel gaat immers een unieke samenwerking aan met Boury, het gerenommeerde Roeselaarse driesterrenrestaurant. Alle vooringeschreven lopers kunnen een exclusieve all-in Boury-lunch voor twee personen winnen. Alle informatie staat inmiddels op de socialemediakanalen van Dwars over de Mandel.

“Chef-kok Tim Boury heeft in zijn Boury Academy enkele Indische medewerkers en bijgevolg draagt het Boury-team onze loopwedstrijd een warm hart toe”, aldus Milan Van Hulle, leerkracht IKSR en lid van de stuurgroep van Dwars over de Mandel. “Het doet ons dan ook plezier dat ook zij hun beste beentje willen voorzetten om de Lievensmissie mee te steunen.”

“Om de twee jaar krijgen een twintigtal leerlingen van onze school de kans om tijdens een inleefreis van drie weken te ervaren welk verschil we met onze loopgelden kunnen maken. Dat Dwars over de Mandel in de hele school leeft, bewijzen onze voor meer dan 70 procent ingeschreven leerlingen. Voor hen heeft Tim Boury trouwens nog iets extra in petto. Wat dat is, blijft nog tot na de paasvakantie geheim.”

Info: www.dwarsoverdemandel.be.