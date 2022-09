Wims wonderkamer opent al eventjes

Vanaf 2024 opent het Provinciaal Hof in Brugge als een volwaardig Huis van de West-Vlaming, waarbij Wim Opbrouck curator van dienst is. Dit weekend gaan de deuren uitzonderlijk al even open. En daarbij is er al heel wat leuks te zien.

Vorig jaar werd Wim Opbrouck aangesteld als curator van het Provinciaal Hof op de Markt van Brugge. Tijdens het openingsjaar 2024 wil de bekende acteur, zanger en theatermaker heel wat unieke West-Vlaamse verhalen en objecten in de kijker zetten. Een van de belangrijkste elementen in dit Huis van de West-Vlaming wordt een bijzondere wonderkamer vol typerende objecten: het Hof der dingen. Elke West-Vlaming krijgt dan ook de kans om iets voor te stellen: een object dat vergeten dreigt te raken, een item met een persoonlijk verhaal of een stuk dat de toekomst van onze provincie vorm zal geven.

Naar aanleiding van Open Monumentendag komend weekend gaan de deuren van het Provinciaal Hof, in volle restauratiewerken, al eventjes open. Er wordt een heus bezoekersparcours opgesteld, waarbij je een vooruitblik kan krijgen op wat er straks te zien is, waaronder al een selectie van de inzendingen.

Daarbij zullen ook de tennisrackets van Thomas Dubois te zien zijn, editieredacteur bij deze krant. De rackets van Snauwaert uit Beveren veroverden de wereld en zijn vandaag nog steeds gemeengoed. Ook de hoelahoep van videoproducer Janne Vanbesien kreeg al een voorlopig plekje. Die items werden eerder al gesuggereerd in De Krant van Wim in oktober vorig jaar, waarbij Wim Opbrouck eenmalig gasthoofdredacteur was van De Krant van West-Vlaanderen. (BVB)