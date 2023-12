Wim Vermeulen neemt afscheid van OCMW-raad en BCSD in Deerlijk

Na 11 jaar trouwe dienst neemt Wim Vermeulen (Open VLD) afscheid van de OCMW-raad, waarvan hij zes jaar lid was, en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), waarvan hij vijf jaar raadslid was.

Wim Vermeulen neemt in de gemeenteraad de plaats in van de onlangs overleden Rolande Libert en laat zich nu vervangen in het BCSD. Ward Vandemaele wordt zijn opvolger. Tijdens de jongste zitting van het BCSD werd Wim Vermeulen bedankt voor zijn constructieve inzet doorheen de jaren voor de sociaal zwakkeren van Deerlijk. (DRD)