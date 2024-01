Wim uit Zerkegem wint reischeque van 2.000 euro dankzij ‘Win uw kasticket terug’

Maar liefst 54 handelaars namen deel aan de eindejaarsactie Win uw kasticket terug. De gemeente en de Raad voor Lokale Economie ondersteunen hiermee de lokale middenstand. Hoofdwinnaar van de actie, Wim Dobbels uit Zerkegem, ontving een reischeque van 2.000 euro.

“De eindejaarsactie Win uw kasticket terug is al enkele jaren een groot succes”, zegt schepen van Middenstand Chris Bourgois. “Tijdens deze editie was er bij 54 handelaars een box terug te vinden. De actie heeft als doel om de lokale handelaars in de kijker te plaatsen en te steunen. Klanten van de deelnemende handelszaken konden hun kasticket in de kartonnen box deponeren. Op deze manier maakten ze kans op de terugbetaling van hun kasticket of de hoofdprijs, namelijk een reischeque ter waarde van 2.000 euro. Naast Wim Dobbels kregen zo 60 andere mensen hun kasticket, met een maximum van 50 euro, terugbetaald.”

(PA/foto Davy Coghe)