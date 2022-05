Wim Seynaeve verhuist als pastoor van Heule-Bissegem naar Poperinge

Priester Wim Seynaeve, pastoor van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem, is door de bisschop benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren en verantwoordelijke voor Heuvelland. Hij maakte het nieuws zelf bekend in de weekendmissen. “Priesters zijn er altijd maar voor even”, zegt hij. “Het is met gemengde gevoelens, maar ik neem de nieuwe uitdaging graag aan.” Hij blijft wel nog tot begin november op post. In Poperinge volgt hij Miguel Dehondt op die deken wordt in Ieper.

“Priesters komen, ze doen hun best met de talenten die ze kregen en na verloop van tijd trekken ze weer weg, naar waar de bisschop hen zendt”, meldt Wim Seynaeve zelf als eerste reactie. Na de weekendmissen werd het nieuws over de benoeming in Poperinge al druk becommentarieerd. Dat hij gemist zal worden, blijkt uit de eerste reacties op de sociale media. Velen zullen ook zijn ‘dagboek van een priester’ missen, waarin in Kerk&Leven wekelijks een inkijk gaf in zijn doen en laten. Pastoor Seynaeve staat er onder meer om bekend dat hij de gave van het gesproken en geschreven woord heeft en in het bijzonder kan hij de kinderen bij eerste communie en vormsel begeesteren.

Eerst feest, dan afscheid

Wim Seynaeve is afkomstig van Kuurne waar zijn moeder nog woont; zijn vader is overleden. Na zijn humaniora (wiskunde) aan het Sint-Jozefinstituut in Kortrijk trok hij naar het Grootseminarie in Brugge en werd op 6 juli 1997 in de Sint-Pieterskerk in Kuurne tot priester gewijd. Hij mag dus straks nog in Heule zijn zilveren priesterjubileum vieren. Hij was eerst vier jaar leraar aan het college in Torhout, waarna hij bijna tien jaar pastoor was in de parochiefederatie in Avelgem; hij betrok toen de pastorie van Outrijve. Eind december 2010 werd hij in Heule tot pastoor benoemd als opvolger van Jos Debaere. Eind januari 2011 werd hij officieel aangesteld.

Vorig jaar kon er wegens corona geen feestje gebouwd worden voor zijn tien jaar pastoorschap maar ook dit jaar heeft de pastoor iets te vieren. Op 6 juli viert hij zijn zilveren priesterjubileum en op 1 september zijn 50ste verjaardag. Het staat nu al vast dat de twee verjaardagen zullen worden gevierd op zondag 28 augustus en dat zal dan ook een beetje in het teken van het afscheid staan.

Toekomst?

Sinds Wim Seynaeve in Heule aankwam, heeft het pastorale landschap al heel wat veranderingen ondergaan. Eerst was hij pastoor-moderator van de parochiefederatie Heule-Bissegem, in het begin nog met pastoors Henk Gevaert in Heule-Watermolen en Paul Goethals in Bissegem. Korte tijd later vertrok Henk Gevaert naar Oostende en ging Paul Goethals met pensioen. Sindsdien is Wim Seynaeve de enige priester in wat sinds 2014 officieel de pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem heet. Hij wordt daarbij geholpen door de diakens Edward Verhaeghe (intussen met pensioen maar nog meehelpend) en Dominiek Lodewijckx én door een actief pastoraal team. En toeval of niet, sinds vorig jaar kwamen er met Mieke Coucke en Nele Vanhoutte ook twee parochieassistenten bij.

Vraag is nu niet zozeer wie hem in Heule-Bissegem zal opvolgen maar misschien eerder of hij een opvolger krijgt. Parochies werden federaties en die werden stilaan grotere ‘pastorale eenheden’, die op hun beurt worden samengevoegd… De ‘visvijver’ om nieuwe pastoors te vinden, is klein en er komen nu eenmaal amper nieuwe priesters bij. Vraag is of de Sint-Marcusparochie zelfstandig blijft bestaan of niet. Daarover is nog niets bekend.