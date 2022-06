Wim Seynaeve nieuwe pastoor van Poperinge-Vleteren

Het was al een tijdje bekend dat Miguel Dehondt, pastoor-deken van Poperinge, dit jaar deken zou worden van het eengemaakte decanaat Ieper-Poperinge. Nu is ook de naam van zijn opvolger in Poperinge bekend: de 49-jarige Wim Seynaeve, nu pastoor van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem bij Kortrijk.

Priester Miguel Dehondt (58) werd in juli 2018 benoemd tot deken van Poperinge in opvolging van Jos Gheysens die met pensioen ging. Hij was tevens pastoor van de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren en wat later ook van de pastorale eenheid H. Clara in Heuvelland. Intussen werd bekend dat de decanaten Ieper en Poperinge in de loop van 2022 zouden samensmelten. Deken Hemeryck van Ieper wordt volgende maand 75 en gaat met pensioen. Het was al bekend dat Miguel Dehondt hem zou opvolgen. Dat gebeurt met ingang van 15 november.

Nieuwe uitdaging

Priester Wim Seynaeve, pastoor van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem, wordt met ingang van 1 januari 2023 pastoor in Poperinge. Hij viert dit jaar zijn 50ste verjaardag op 1 september. Hij is afkomstig van Kuurne waar zijn moeder nog woont; zijn vader is overleden. Na zijn humaniora aan het Sint-Jozefinstituut in Kortrijk trok hij naar het Grootseminarie in Brugge en werd op 6 juli 1997 tot priester gewijd. Hij mag dus straks nog in Heule ook zijn zilveren priesterjubileum vieren. Hij was eerst vier jaar leraar aan het college in Torhout, waarna hij bijna tien jaar pastoor was in Avelgem. Sinds januari 2011 is hij pastoor in Heule.

“Priesters zijn er altijd maar even. Ze komen, ze doen hun best met de talenten die ze kregen en na verloop van tijd trekken ze weer weg, naar waar de bisschop hen zendt”, zegt Wim Seynaeve in een eerste reactie. “Het is met gemengde gevoelens, maar ik neem de nieuwe uitdaging graag aan.”

Poperinge krijgt met Wim Seynaeve een pastoor die de gave van het gesproken en geschreven woord heeft. Hij is in zijn element als hij kan (s)preken. In het bijzonder weet hij de kinderen bij hun eerste communie en vormsel te begeesteren.

Wim Seynaeve wordt officieel ook benoemd tot ‘aangesteld priester’ in de pastorale eenheid H. Clara in Heuvelland. In de praktijk komt het erop neer dat hij ook daar de pastoorsfunctie invult, terwijl diaken Dirk Verschoore uit Mesen benoemd wordt tot coördinator. Priester Dominiek Moens (41), sinds 2015 medepastoor in Poperinge-Vleteren, behoudt deze functie en wordt vanaf 15 november tevens meewerkend priester in Heuvelland. (NOM)