Wim Opbrouck gaat voor straffe stunt: 85-koppig orkest op een zandbank (met slechts één uur de tijd)

In Oostende werd zaterdagmiddag het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën officieel ingehuldigd. Wim Opbrouck wil samen met een hecht team de zee – of de elfde provincie zoals hij het omschrijft – meer in de verf zetten. Dat doet hij onder meer met een docu én een straffe stunt op een lokale zandbank.

In het Havenhuis in Oostende werd zaterdagmiddag het IOBZ of Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën ingehuldigd. Het instituut is een initiatief van acteur, muzikant en theatermaker Wim Opbrouck en werd ook mee opgericht door Tania Berkovitch, de manager en rechterhand van Wim, overigens geboren in Oostende.

Wim kwam een paar jaar geleden op de proppen met het idee voor het IOBZ. “Ik wilde iets doen met het befaamde onderzoeksschip Belgica en merkte al snel dat er zo ongelooflijk veel verhalen te rapen vielen. Vroeger met verhalen als Moby Dick en de Odyssee, maar ook nu”, aldus Wim. “Ik wilde die verhalen vertellen, vanuit artistiek oogpunt en het liefst met een hoek af. En dan nog het liefst in een langspeelfilm. Maar gaandeweg bleek dat we al zoveel research hadden verzameld dat het zonde zou zijn om daar niets méér mee te doen. Dus besloten we om een instituut op te richten, nu twee jaar geleden. Dat we nu een eigen uitvalsbasis hebben, is gelukt dankzij de steun van heel wat privé-partners.”

85-koppig orkest

“Als burgemeester en voormalig minister van de Noordzee, ben ik bijzonder verheugd dat Oostende voortaan de hoofdstad is van de elfde provincie”, glunderde burgemeester Bart Tommelein. “De Noordzee is de meest bevaarde route, maar ook het meest onderzochte stukje zee. Dit instituut wordt nu de ziel en het kloppend hart ervan.”

Wim en de zijnen leggen de lat meteen hoog en willen in 2024 uitpakken met een film, waarbij ook een zotte stunt wordt uitgevoerd. “Twee keer per jaar komt de Broersbank (zandbank op 100 meter voor het strand van Koksijde, red.) bloot te liggen”, aldus Wim. “En dat slechts één uurtje. En toch wil ik daar een 85-koppig orkest op plaatsen, met alles erop en eraan. Zij worden er echt op gezet, een beetje zoals de landing van Normandië. Het Brussels Philharmonic gaat daar de derde symfonie van Camille Saint-Saëns spelen. Compleet met orgel, waarvoor we de elektriciteit ‘ter plaatse’ halen. Daar kruipt flink wat voorbereiding in. Concreet mikken we daarvoor op 2024.”