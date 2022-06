Wim Mattheus wordt halftijds schooldirecteur in Koekelare

De raad van bestuur van de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert heeft Wim Mattheus uit Ichtegem aangesteld tot nieuwe directeur van het Sint-Martinusinstituut in Koekelare. Het gaat om een halftijdse functie met ingang van 1 september.

Wim, die sinds jaar en dag met het genoemde SMIK vertrouwd is, volgt Torhoutenaar Rik Gadeyne (59) op, die weliswaar nog twee jaar halftijds directeur blijft: tot aan zijn pensioen. De leerkrachten en leerlingen worden straks dus aangestuurd via een duobaan.

Nog twee jaar een duo als directie

Wim (48) woont in de Mexicostraat in Ichtegem. Hij is getrouwd met Hilde Vlieghe, leerkracht wiskunde en wetenschappen. Ze hebben drie kinderen: dochter Leone (17) en de zonen Wolkert (15) en Vinse (12). Wim behaalde in 1996 het diploma van bachelor secundair onderwijs Nederlands, geschiedenis en economie. Hij is oud-leerling van het SMIK en begon er in september 1998 les te geven. Het voorbije schooljaar was hij beleidsmedewerker. In zijn vrije tijd houdt hij van sporten, vooral hardlopen en fietsen.

Aangezien Rik Gadeyne, die sinds september 2013 directeur van het SMIK is, nog twee schooljaren halftijds in functie blijft, is de benoeming van Wim eveneens halftijds. Hij zal zijn directeurschap combineren met lesgeven. Over twee jaar kan hij dan doorgroeien tot de voltijdse directeur van de hem zo vertrouwde school.

Job van beleidsmedewerker gaf de aanzet

“De job van beleidsmedewerker het voorbije schooljaar heeft me laten kennismaken met andere facetten van het schoolgebeuren”, aldus Wim. “Het werd een positieve ervaring. De nieuwe taken bevielen me. Ik hou van uitdagingen en neem graag initiatief. Dus heb ik me met succes kandidaat gesteld voor de vacante directiefunctie.”

“SMIK is een school die me al van jongs af na aan het hart ligt. Ik liep er zelf school, deed er verschillende stages, kreeg van de toenmalige directeur Raf Fiems de kans om er les te geven en mag sinds september het beleid helpen uittekenen. Het is een kleine, familiale school, waar iedereen elke leerling door en door kent en we betrokkenheid hoog in het vaandel dragen. Die stijl mogen en kunnen handhaven, stimuleerde me om te solliciteren voor de directiefunctie. SMIK biedt de eerste vier jaar van het secundair onderwijs, goed voor om en bij de 235 leerlingen en 25 leerkrachten.”