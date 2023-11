Wim Lybaert zet fair trade in de verf voor Oxfam

Om de eindejaarscampagne aan te kondigen, werkt Oxfam België dit jaar opnieuw samen met fotografe Lieve Blancquaert en kneedt vier bekende Vlamingen tot Belgische culinaire klassiekers. Ook Wim Lybaert engageert zich.

Het is de zesde samenwerking die Oxfam en Lieve Blancquaert aangaan, sinds 2005. “De economie is meer dan het winstbejag van enkelingen. Je kunt alleen maar een voorstander zijn van een betere verdeling. Het is superbelangrijk om van fair trade de regel te maken, daar hebben het klimaat en de hele wereld baat bij. Oxfam doet daarom belangrijk werk op beleidsniveau” vertelt ze.

Eerlijke handel

Politici als Jean-Luc Dehaene, Elio Di Rupo, Guy Verhofstadt en bekende Vlamingen als Herman Brusselmans en Sabine Hagedoren passeerden in het verleden al de revue. Ook nu gingen nieuwe BV’s graag voor de lens: Coely, Pascale Naessens, Wim Lybaert en Gustaph.

“Ik koop regelmatig koffie in de wereldwinkel. Eerlijke handel is belangrijk, het betekent dat boeren en vissers loon naar werk krijgen. Fair Trade betekent ook dat je respect voor de natuur hebt, en dat kan alleen als je op een natuurlijke manier werkt,” aldus Wim Lybaert. Met de campagne wil Oxfam mensen aanmoedigen om voor de feestdagen fair trade op tafel te zetten: faire cadeaus of een feestmenu gemaakt met eerlijke ingrediënten.