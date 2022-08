Wim en Pascal winnen Belgisch kampioenschap Oud Brood Bollen

Het BK Oud Brood Bollen stond afgelopen weekend op het programma bij vzw de Fanfare op de binnentuin van de oude bibliotheek. Wim Chielens en Pascal Dupont zijn de nieuwe kampioenen.



Vzw de Fanfare organiseerde voor de tweede keer het Belgisch kampioenschap Oud Brood Bollen. Iedereen die zin had om mee te bollen, was welkom op de binnentuin van de oude bibliotheek, langs de Sint-Annastraat. “Willy Huyghe speelde de pannen van het dak terwijl de aanwezigen genoten van een lekkere apero. Onder een stralende zon streden 24 teams om de felbegeerde titel. Anders dan vorig jaar lag het veld er uitgeteld en dorstig bij en de broden kaatsten onbeheerst alle kanten op. Het vergt techniek en stalen zenuwen om op die ondergrond de strijd aan te gaan. De meeste teams moesten dan ook, wit als Frans brood, het speelveld al na de eerste ronde verlaten”, zegt Pieter Verfaillie van vzw De Fanfare.

Onder de deelnemers rolden Evi Haghedoorn en Tristan Covemaeker ook hun brood. “We hebben een vriendin die in de Sint-Annastraat woont en ze vroeg of we het niet zagen zitten om naar de oud broodbolling te komen. Er stond niets op de agenda, dus zijn we met plezier afgekomen”, vertelt Evi. “Je moet een goed brood te pakken hebben om goed te kunnen rollen. Welk brood je best neemt? Een vierkant”, zegt Tristan.

Bruin brood

“In de tweede ronde werd het kaf duidelijk van het koren gescheiden en werd er om de halve finales bikkelhard gestreden. Met hoge snelheid bolden de broden doorheen het stof en sneden boterhammen van de tegenpartij”, zegt Pieter. “Tegen die tijd werd duidelijk dat het team van Wim Chielens en Pascal Dupont er geen boterham minder om zouden eten. ‘Bruin brood bolt beter’ moeten Chielens en Dupont geweten hebben, want hun kleine volkorenbroden gaven de tegenstand keer op keer op hun boterham.”

Het volkslied en twee houten medailles. Meer was er niet meer nodig om het feest te ontkurken. We dansten de avond in met onze kersverse kampioenen.”