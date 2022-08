Wim Dumont uit Middelkerke wil wereldrecord petanque spelen op zijn eentje verbeteren

Fervent petanquespeler Wim Dumont (46) uit Middelkerke wil het wereldrecord petanque spelen op zijn naam plaatsen. Het huidige record van 52 uur, dat door meerdere spelers werd gevestigd, wil hij verbeteren tot 70 uur en hij wil het alleen doen!

Wim, die bus-en tramchauffeur is, heeft zo zijn redenen om zich te wagen aan de recordpoging. Naast het realiseren van een jongensdroom om in het Guinness Book of Records te staan, wil hij ook geld inzamelen. Wim die zelf pleegouder is, wil de opbrengst van zijn recordpoging schenken aan Pleegzorg West-Vlaanderen.

Meer dan 8.000 kinderen, jongeren en volwassenen wonen in een pleeggezin. Vaak omdat hun ouders voor korte tijd of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen en Wim is een van de 6.500 pleeggezinnen die voor een warme thuis zorgen.

Shiften van 12 uur

Hij heeft 25 jaar geleden al eens zestig uur petanque gespeeld. Nu gaat hij voor een wereldrecord en oefende hij op drie nachten niet slapen. Het is iets dat je moet opbouwen volgens hem. “Ik ben begonnen met 12 uur, dan 20 en 24 uur, en dan gaat uw lichaam minder en minder om slaap vragen. Ik speel in shiften van 12 uur. Dus ik speel tot zaterdagochtend 7 uur en dan neem ik een uur pauze. Tijdens die pauze neem ik een douche, krijg ik een massage en dan speel ik weer 12 uur.”

Hij hoopt vooral dat er veel volk komt om eens tegen hem te spelen. Wim is vrijdagvond om 19.00 uur gestart aan zijn poging. Als alles goed gaat, rondt hij die maandagavond om 17.00 uur af. Het laatste uur zal hij nog spelen tegen burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Petanqueclub Zeemeermin

Deze nacht heeft de vrouwenploeg van de petanqueclub Zeemeermin met hem meegespeeld. Wie zich geroepen voelt, betaalt vijf euro en kan dit nog tot maandagavond 17.00 uur. De mensen die dinsdag de bus of kusttram nemen, mogen gerust zijn, Wim zal niet rijden maar in zijn bed liggen.

Geïnteresseerden die een partijtje willen petanquen tegen Wim kunnen terecht in de petanqueclub Zeemeermin te Middelkerke.

