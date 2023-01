Wim Coudron blikt terug op zijn jaar als Krak van Zonnebeke: “Dit is een titel voor het leven”

Vorig jaar werd Wim Coudron (45) verkozen tot Krak 2021 van Zonnebeke. Het kwam als een verrassing, maar hij was blij dat hij de titel mocht dragen.

“Dit is een titel voor het leven, dus ik ben heel blij en trots dat ik Krak mocht zijn”, zegt Wim Coudron. “Het verwonderde me al dat ik genomineerd was, want wat ik gepresteerd had, vond ik voor mezelf niet zo uitzonderlijk. En dan word ik nog uit vijf sterke tegenstanders verkozen, wat me totaal verraste.”

Wim is bediende van beroep, woont in de Grote Molenstraat in Zonnebeke, is gehuwd met Annelies Cornille en hij is vader van Axelle en Maxime. Hij stond aan de wieg van de Natuurloop die ook dit jaar weer een topper was met 1700 deelnemers en hij is mooimaker.

Extra prikkel

“De uitreiking vond plaats in het vernieuwde beurs- meeting-, en congrescentrum in Brugge met een lekker hapje en een drankje. Toen ik naar voor werd geroepen, zorgde dat toch voor een speciaal gevoel. In het begin moesten familieleden en vrienden wel lachen met mijn verkiezing, maar uiteindelijk waren ze toch ook heel fier.

“Verkozen worden tot Krak voelt als een enorme blijk van waardering”

“Via de sociale media kreeg ik ontzettend veel felicitaties. Dit toont aan dat de Krakverkiezing toch door veel mensen gevolgd wordt. Verkozen worden tot Krak voelt aan als een enorme blijk van waardering voor wat je doet en dat voelt enorm goed aan. De titel van Krak heeft mij niet speciaal geholpen, maar heeft me wel die extra prikkel gegeven om verder te doen, wetende dat het geapprecieerd wordt.”

“Voor de rest is 2022 verlopen zonder speciale uitschieters. Alles wat gepland was, hebben we kunnen verwezenlijken met opnieuw een schitterende Natuurloop waar maar liefst 1700 deelnemers op afkwamen, zelfs vanuit Utrecht. Voor 2023 wens ik voor mezelf en iedereen dat we gezond mogen blijven. Veel kunnen lopen in de natuur en op wereldvlak wat meer respect voor de natuur, wat minder egoïsme en vooral een einde aan de vele oorlogen.”

