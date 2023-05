Willy zoekt al 3 jaar naar een goede thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Helping Dogs in Tielt. Zij zoeken een thuis voor Willy, een labradorkruising voor wie ze al drie jaar tevergeefs een baasje zoeken.

“Willy kwam als puppy vanuit het buitenland naar een gezin in ons land”, vertelt Annemarie Timmermans van vzw Helping Dogs. Samen met verschillende vrijwilligers streeft zij ernaar om honden op een duurzame manier te herplaatsen. De vzw heeft geen asiel, maar wel enthousiaste opvanggezinnen.

“Om onbekende redenen heeft zijn eerste gezin hem vrij snel afgestaan”, aldus Annemarie. “Willy is een lieve hond, maar hij is wat wantrouwig naar mensen die hij niet kent. Hij heeft vooral tijd en ruimte nodig om op zijn eigen tempo aan dingen te wennen. Wie zijn grenzen niet respecteert, kan wel eens een grom of snauw verwachten.”

Lieve hond

Annemarie benadrukt dat Willy geen agressieve hond is. “Hij heeft gewoon al wat meegemaakt en raakt snel overprikkeld. We zoeken baasjes die daar begrip voor hebben en die hem een kans willen geven. Ook een grote, stevig omheinde tuin waar hij zijn ding mag doen, is een absolute noodzaak.”

Willy is gecastreerd en medisch helemaal in orde. Hij wordt niet geplaatst bij andere honden, kleine kinderen, katten of in heel drukke stedelijke omgevingen.