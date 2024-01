Willy Versluys verkoopt archief Nieuwsblad van de Kust en Visserijblad: “Het zijn echte tijdsdocumenten”

Gewezen reder ter zeevisserij Willy Versluys doet zijn archief met jaargangen van Het Visserijblad en Het Nieuwsblad van de Kust van de hand. “Ik heb er geen tijd meer voor”, zegt de bekende Oostendenaar.

Het Nieuwsblad van de Kust was een weekblad voor Oostende, de kust en het hinterland, opgericht door Prosper Vandenberghe in 1954. De zakenman was actief in de visserij en was ook uitgever van Het Visserijblad. Er was een eigen drukkerij op de Baelskaai. Het Nieuwsblad van Kust profileerde zich als liberaal/vrijzinnig en er werden ook zeer uitgesproken politieke standpunten ingenomen. Burgemeester Piers en de vakbonden werden regelmatig op de korrel genomen en dat leidde zelfs tot processen voor laster en eerroof. Het Nieuwsblad van de Kust gold als grote concurrent van De Zeewacht van de familie Elleboudt. Kort na de overname van De Zeewacht door Roularta, in 1980, werd ook Het Nieuwsblad van de Kust overgenomen en geïntegreerd in De Zeewacht. De titel verdween. Na het overlijden van Pros Vandenberghe werd de drukkerij op de Baelskaai nog enkele jaren geleid door zijn dochter.

“Ik was in de jaren 90 betrokken bij de doorstart van Het Visserijblad en kon toen uit het faillissement een archief overnemen”, zegt Willy Versluys die jaren buurman was van de drukkerij. “Het bevat ingebonden jaargangen van Het Visserijblad, Het Nieuwsblad van de Kust en stamboeken van Hulp in Nood, de visserijcoöperatieve van Pros Vandenberghe. Ik was van plan om dat archief nog te verwerken, maar het ontbreekt me aan tijd en energie. Bovendien is het archief een paar kubieke meter groot”, zegt Versluys die momenteel ontmoetingsruimte/feestzaal De Cierk en de viswinkel runt op het Maritiem Plein. Hij stelt de boeken tentoon in De Cierk en daar kunnen ze ingekeken worden. “Het zijn tijdsdocumenten die misschien voor onderzoekers nuttig kunnen zijn.” Een jaargang kost 75 euro. (Edwin Fontaine)