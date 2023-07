Willy Versluys levert eerste oogst van hangcultuurmosselen uit zee

Ondernemer ter visserij Willy Versluys presenteert in de marge van de jaarlijkse start van het Zeeuwse mosselseizoen zijn hangcultuurmosselen van de Vlaamse Banken.

Nu de Zeeuwse mossel weer de menukaart van menig restaurant vult, brengt ook ex-reder Willy Versluys, na een onderbreking van een jaar, opnieuw de hangcultuurmosselen uit volle zee op de Belgische Markt. Versluys is een van de pioniers van de mosselteelt in onze Belgische Noordzee. Door oneerlijke concurrentie en een onvoorspelbare Noordzee strandde ooit voortijdig het experiment met de Belgicamossel dat hij samen met José Reynaert uit Leffinge had opgezet. In de luwte van de Nieuwpoortbank experimenteerde Versluys later met zijn kweekprogramma voor hangcultuurmosselen. Tot Colruyt het monopolie verwierf van die enige zone, vastgelegd in het Mariene Ruimtelijk Plan, om daar te experimenteren met diverse vormen maricultuur. “Daarom sloeg ik twee jaar geleden de handen in elkaar met een artisanale mosselkweker uit Duinkerke, en kon ik toch mijn erg gesmaakte mosselen op de markt brengen. De oogst was toen echter te klein om de volledige zomer te overbruggen”, aldus Versluys.

Maar de ondernemer blijft er koppig in geloven: “Dit jaar brengen we opnieuw Frans-Vlaamse hangcultuurmosselen op de markt en er zijn al plannen gesmeed om in overleg met de Chambre de Commerce de Dunkerque de samenwerking met Franse artisanale mosselkwekers te bestendigen en verder uit te bouwen.”

‘Mosselen van de Vlaamse Banken’

Omdat de Vlaamse Banken zich uitstrekken van Duinkerke tot Breskens wordt de oogst op de markt gezet als ‘Mosselen van de Vlaamse Banken’. Omdat de oogst nog te beperkt is voor een ruime landelijke distributie zijn de mosselen voorlopig alleen te koop en/of te degusteren in de vishandel van de Fish & Food Market ‘De Cierk‘ aan het Maritiem Plein 10 op de Oostendse Oosteroever. (ML)