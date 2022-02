Willy Versluys krijgt de Prijs Cultuurraad Oostende

De Prijs Cultuurraad is een onderscheiding voor een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende en werd voor de 32ste keer uitgereikt. Versluys die in de laudatio werd omschreven als de initiator, inspirator en conservator van ons maritiem erfgoed kreeg de Prijs omwille van zijn vele verdiensten op dat vlak.

Parallel met zijn activiteiten als reder ter visserij ontwikkelde zich zijn interesse voor de Oostendse maritieme cultuur en haar verleden. Zo zet hij zich in voor de restauratie van een aantal vaartuigen binnenn ons varend erfgoed, publiceert hij met een paar mede-auteurs artikels en boeken over maritieme onderwerpen zoals het in 2021 verschenen ‘Gekaapte brieven’, ijvert hij voor het behoud van de slipway en publiceerde hij onlangs nog zijn visienota over ‘Waterfront Oostende oosteroever’.

“Versluys verenigt in zich de avontuurlijke drang van zijn zeilende neef Staf, de werkkracht van de visser, de bravoure van de Oostendse kaper, de nieuwsgierigheid van de strandjutter, de werkkracht van een dijkendelver de onverschrokkenheid van een Oost-Indiavaarder, de koppigheid van kapitein Hadock”, zo omschreef Bart Plasschaert de gelauwerde tot slot.