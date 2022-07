Willy Sommers sluit driedaagse Pekkersfeesten af

Vanaf vrijdag 8 juli organiseren Francis en zoon Matthias Leman een nieuwe uitgave van de Pekkersfeesten in en rond De Leest in Izegem. Hét hoogtepunt van de driedaagse is op zondagavond een live-optreden van Willy Sommers in de grote zaal.

Francis (52) staat al vier jaar achter de tapkast van De Leest in Izegem. Hij kan niet stilzitten en organiseert daarom regelmatig evenementen, samen met zoon Matthias (25), die werkt bij het Europees Parlement en in zijn vrije tijd houdt van muziek én van organiseren. “Mijn papa is daar altijd mee bezig. Ik kreeg die microbe mee van hem”, bekent Matthias die in Gent woont. Trouwe bezoekers van De Leest kennen vast en zeker hun succesvolle terrasconcerten. In de voorbije jaren – zelfs tijdens corona, met respect voor de maatregelen op dat moment – waren er optredens van o.a. De Wilfrieds, Preuteleute, de broers Sercu, enz. Zaterdagavond trokken ze nog met twee volle autobussen of 106 personen naar Werchter Classic, inclusief een ontbijt.

Het is nu echter voor de eerste keer dat ze een heel bekende Vlaamse zanger in De Leest laten optreden.

“We wilden eens iets doen met een grote naam”, vertelt Francis verder. “We kozen voor dé Willy, dé Vlaamse zanger. We wilden direct uitpakken met het béste dat er nu is op de Vlaamse muziekmarkt. Samen met Matthias besprak ik dat grondig, waarna we Willy met zijn volledige band boekten. Op zondag beginnen we er al om 14 uur aan met De Kemels en twee uur later zingt Michael Lanzo. Bij mooi weer zal dat buiten gebeuren. Wie inschreef, mag dan twee uren lang frietjes à volonté eten, in het ticket van 40 euro begrepen. Om 19 uur start dan de show van Willy Sommers in de grote zaal. Geef toe, 40 euro voor drie artiesten én gratis frietjes. Dat is niet duur hé.”

Op vrijdag 8 april beginnen de Pekkersfeesten voor de VIP’s om 18 uur met cote-à-l’os à volonté. Om 21 uur treedt Mother Mercury/Queen tribute op en twee uur later Abba4U tribute. Prijs: 35 euro, 90 euro (VIP).

Op zaterdag 9 april staan er vanaf 17 uur optredens op de affiche van Red Zebra, Bollock Brothers, The Obscure, Der Klinke, Pesch, Retired Punx en een afterparty met DJ Zeebedeus. Op zondag worden de Pekkersfeesten dan afgesloten met een grootse show met Willy Sommers. (Patrick D.)

