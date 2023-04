Willy en Marie-Louise uit Ingelmunster werden gelukkig op tijd wakker wanneer woning bevangen was door rook: “Rookmelder reageerde later dan blaffende hond”

De zwarte labrador Bella is dé held van Willy en Marie-Louise Houthoofd-Debouck uit Ingelmunster, want dankzij hun hond leven ze nu nog. Toen ze in hun woning op een middag een siësta deden, vulde de woonkamer zich met rook door een defect aan de houtkachel. “Geloof het of niet, maar de rookmelder in de keuken ging pas af nadat ik al buiten was. Het is dus dankzij onze blaffende hond dat Marie-Louise en ik het nog kunnen navertellen”, zegt Willy (85).

Donderdagmiddag 9 maart: Willy en Marie-Louise deden hetzelfde zoals ze het iedere dag gewoon zijn, namelijk net na de maaltijd een siësta doen. Ook nu vielen ze vlug in slaap, maar de houtkachel besliste er anders over hoe ze werden gewekt.

“Ik werd immers wakker door onze blaffende hond Bella, die sinds 11 november 2021 ons gezelschap is en die we haalden uit het Dierenasiel regio Roeselare. De woonkamer was al met rook gevuld. Ik geraakte buiten, even later mijn vrouw ook, waarna ik terug de woonkamer betrad. Mijn vrouw ging intussen naar buurman José, die mij terug uit de woonkamer vol rook naar buiten bracht. Ik besef nu nog altijd niet waarom ik terug de woonkamer betrad. Wat ik wel weet én niet vergeet, is dat het alarm van onze rookmelder in de keuken pas in werking trad toen mijn vrouw en ik al buiten stonden. Het is dus inderdaad dankzij onze blaffende hond dat we op tijd werden gewekt en veilig de woning konden verlaten.”

Oorzaak

De brandweer kwam niet ter plaatse, want de buurman ventileerde de woning maar toch bleef die rook nog méér dan één week hangen in de gezellige woonkamer van het echtpaar. “Zelf waren Marie-Louise en ik een beetje bevangen door de rook. De dokter kwam ter plaatse en we kregen de nodige medicatie, vooral voor onze luchtwegen. Ook onze hond had last van de rook.”

“De oorzaak van al die rook? Het deurtje van de houtkachel klemde een beetje waardoor de kachel wat was opgeschoven. Onze buurman ging op ons dak kijken wat de oorzaak kon zijn van de rook die onze woonkamer had gevuld. Zat er iets in de kachelbuis, waardoor er geen rook weg kon? Dat bleek niet het geval te zijn, maar hij bemerkte wel dat de buis praktisch tegen de muur duwde. En omdat de kachel verschoven was, kon de rook niet meer weg.”

Duwtje

Willy en Marie-Louise houden nu nog meer van hun hond dan voordien. Bella beseft precies dat er iets fout liep, want wanneer het echtpaar nu ’s middags een siësta houdt en ze na het signaal van hun wekker niet direct reageren, dan krijgen ze een duwtje van hun hond. “Raar hé, maar toch is het zo’, stipt Marie-Louise (84) aan.

Krijgt Bella nu wat extra’s? “Onze hond werd al verwend, maar nu krijgt hij wel eens een extra portie lekker vlees”, glimlacht Willy. “Zonder de spontane reactie van Bella waren we er misschien niet meer.” Het echtpaar beseft dat ze door het oog van de naald zijn gekropen. “Toen onze poetsvrouw de gordijnen reinigde, schrokken we ervan hoe vuil die wel waren. De rook hing ook lange tijd in onze living, terwijl we vaak de deuren en ramen open zetten. Maar gelukkig kunnen we dat nog navertellen én dat is het belangrijkste”, besluit Willy. (PADI)