Willy en Maria zijn een briljanten paar

Op zondag 30 oktober vierden Willy Vanrobaeys (93) en Maria Dely (89) hun briljanten huwelijksfeest.

Het paar leerde elkaar kennen doordat hun beide vaders oud-strijders en oorlogskameraden van WOI waren; ze vochten samen in de slag om Houthulst. Daardoor kwamen beide gezinnen samen en leerden Willy en Maria elkaar kennen. Na een verkering van een jaar huwden ze op 29 oktober 1957 en namen ze het ouderlijk hof van Willy, in Langemark, over waar ze bleven werken tot aan hun pensioen. Willy en Maria kregen drie kinderen: Marrtine (64), Gerda (61) en Koen (52). (ACK/foto ACK)