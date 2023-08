Willy en Jacqueline uit Brugge vieren briljanten jubileum

Willy Willem (geboren op 17 juni 1933) en Jacqueline Paepe (geboren op 3 februari 1931) uit de Pijpeweg in Sint-Kruis vierden zondag hun briljanten jubileum in restaurant De Kleine Rietgans in Damme.

Als kinderen van slagers leerden ze elkaar kennen op het beenhouwersbal. Willly liep toen nog school in Vilvoorde, waar hij de opleiding charcuterie volgde. In 1958 stapten de twee in het huwelijk. Het koppel kreeg drie dochters: Ann, Els en Tineke. Intussen zijn er ook zes kleinkinderen.

Slagerij

Toen het koppel trouwde, werkten ze samen in de slagerij in Sint-Jozef, met de ouders en zus van Jacqueline. Daarna runden ze een tijdlang de Soepcentrale Paepe, met de ouders van Jacqueline. Later openden ze in Damme het restaurant Roosterhuis Den Heerd en nog later in Blankenberge het Hotel De Zon. Willy runde het hotel met zijn dochters, die ook hard moesten meewerken. In 1987 merkten ze dat het te veel werd en lieten ze hun restaurant in Damme over. Ze begonnen te genieten van het leven en trokken geregeld met de kinderen en kleinkinderen naar de zon in Alicante. Ook de drie prachtige reizen naar Amerika zullen ze niet snel vergeten.

Willy houdt van de fietstochtjes met zijn elektrische fiets, zij van lezen met haar e-reader. Schepen Minou Esquenet ging het koppel namens het stadsbestuur feliciteren met hun briljanten huwelijksjubileum. (SR)