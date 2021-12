Willy en Gaby klinken op gouden huwelijksgeluk

Vandaag, vrijdag 17 december, is het precies een halve eeuw geleden dat Willy Tordeur en Gaby Heyvaert elkaar in Halle het jawoord gaven. Het stadsbestuur kwam het gouden koppel alvast feliciteren.

Willy Tordeur (70) en Gaby Heyvaert (68) zijn allebei afkomstig van Vlaams-Brabant. Ze leerden elkaar er kennen op een dansfeest. “Ik had mijn oog laten vallen op Gaby, en mijn vrienden zeiden: wedden dat je haar niet eens ten dans durft te vragen? Je ziet, ik heb het wél gedurfd en Gaby is mijn vrouw geworden. Alleen wacht ik nog altijd op die bak Stella”, knipoogt Willy.

Van moetens

Kort nadat ze elkaar hadden leren kennen, werd Gaby zwanger en in 1971 zijn ze getrouwd. “Het was van moetens”, glimlacht Gaby, “want zo ging dat in die tijd.” Maar ze heeft het zich nog geen seconde beklaagd. “Willy is nog steeds een geweldige man. Ik zou mij mijn leven zonder hem niet kunnen inbeelden.”

Willy heeft 35 jaar als vertegenwoordiger gewerkt, onder meer voor het bedrijf dat sinds 1959 de Suzy Wafels produceerde in Buizingen. Gaby was poetsvrouw en stikster in een maatwerkbedrijf. Naaien is nog altijd een passie van haar.

Tweedeverblijvers

“Daarnaast maken we alle dagen ons wandelingetje op de zeedijk. Vroeger kwamen we graag naar Blankenberge op vakantie, en na dertig jaar als tweedeverblijvers zijn we hier vijf jaar geleden vast komen wonen. We zijn echt verliefd geworden op deze stad”, klinkt het. De jubilarissen hebben ook een stukje van de wereld gezien. “We zijn naar Jamaica geweest, de Dominicaanse Republiek, Curaçao… We reizen zoveel als we kunnen… en mogen”, aldus Willy. Gaby en Willy kregen in 1972 hun zoon Peter en hebben samen ook twee kleinkinderen: Roos en Sally. (WK)