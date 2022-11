Willy en Erna zijn al vijftig jaar een gelukkig paar

Willy Van Cauwenberghe en Erna Desplenter uit Ledegem werden op het gemeentehuis ontvangen. Het koppel beloofde elkaar op 27 oktober 1972 eeuwige trouw. Inmiddels zijn Willy en Erna vijftig jaar getrouwd.

Jubileren is de ideale gelegenheid om even terug te blikken op de levensloop van het koppel. Daarvoor moeten we terug gaan naar 1946 en 1943. Erna zag het levenslicht op 17 mei 1946. Ze groeide samen met haar broer Marcel op. Erna was amper drie maanden oud toen het gezin Desplenter verhuisde naar Ledegem. Erna liep school in Ledegem en volgde daarna nog enkele jaren naaischool. Op haar vijftiende bleef ze thuis om te werken op de boerderij.

Willy werd geboren op 22 april 1943. Willy was de enige zoon in een gezin met vier kinderen. Ook hij groeide op in een landbouwersgezin. Na zijn studies lager en een jaar middelbaar onderwijs bleef Willy thuis om mee te helpen op het gemengd bedrijf van zijn ouders. Willy was zeventien toen zijn ouders beslisten om een hoeve te kopen in Ledegem, langs de Groene Jagerstraat.

Breughelstoet Wingene

Het jonge paar leerde elkaar kennen op de Breughelstoet in Wingene. Het klikte onmiddellijk en Erna en Willy besloten om te trouwen. Op 27 oktober 1972 stonden ze in het gemeentehuis van Ledegem voor burgemeester Michel Decoene. Erna en Willy trokken onmiddellijk in op de boerderij langs de Groene Jagerstraat.

Jarenlang zette het gouden koppel zich in voor dier en land. Erna en Willy gaven de fakkel door aan zoon Hans en schoondochter Eline. Vandaag de dag genieten ze langs de Provinciebaan van hun pensioen. Hun liefdesgeluk werd bezegeld met twee kinderen: Hanse en Wim. Beiden zijn nog altijd actief in het verenigingsleven. Zo is Erna lid van Ferm en Okra, Willy maakt deel uit van de Landelijke Gilde en Okra.