Willy en Anita vieren gouden jubileum

Willy Coopman (71) en Anita Soenen (68) werden in het gemeentehuis van Zonnebeke ontvangen naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Willy werd geboren op de Merul en verhuisde nadien naar de Passendalestraat (De Meiboom). Anita (68) zag het levenslicht op de Katrol in Zonnebeke. Het huwelijk werd voltrokken in Passendale op 13 juli 1973. Het gezin kreeg een dochter Nathalie, die voor twee kleinkinderen zorgde: Aruna en Ilian. Toen ze op pensioen gingen, zorgden ze samen voor schoonmoeder, en de kleinkinderen kregen speciale aandacht, samen met petekind Yoran. Anita kan niet stilzitten en werd verkeersbrigadier en leesgrootouder. Dat laatste doet ze nu al 14 jaar samen met Willy. Dat ze graag een praatje slaan is bij velen geweten en daarom wenst iedereen hen een warm hart toe.

