Willy De Bouvrie schreef boek over ex-wereldkampioen op de baan Dirk Baert

In het gemeentehuis van Deerlijk werd het boek ‘Met wilskracht naar de top’ van de Waregemse auteur en wielerfanaat Willy De Bouvrie over de Deerlijkse ereburger Dirk Baert (73) officieel voorgesteld. Hij werd in 1971 wereldkampioen in de achtervolging, een discipline van het baanwielrennen, in het Italiaanse Varese.

In de publicatie beschrijft de auteur de loopbaan van Dirk Baert in woord en beeld. ‘Met wilskracht naar de top’ staat vol met mooie vaak onuitgegeven foto’s en uitslagen. Het boek gaat over de carrière van Dirk Baert, over ontmoetingen met andere mensen, wielrenners of andere bekenden zoals Koning Albert, over zijn kinderjaren en familie. Ook de wielerloopbaan van zijn dochter Evelyne komt er in aan bod. (DRD)