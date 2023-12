“Willen tonen dat dit echt niet kan”: buurtbewoners hangen affiches uit nadat katje Lola van Sanne uit Roeselare beschoten wordt

Het acht maanden jonge katje Lola werd recent in de omgeving van de Lindenstraat in Roeselare beschoten. De kat vocht voor haar leven, maar is inmiddels aan de betere hand. De veearts vond in haar lichaam twee kogels terug. Sinds het voorval hangen er in de buurt tientallen affiches aan de ramen van woningen. “We willen de dader tonen dat iets dergelijks gewoon echt niet kan.”

Op donderdagvoormiddag 14 december merkten Sanne Maes en haar man Peter dat er iets ernstigs aan de hand was met hun acht maanden oude poes Lola. “Toen we merkten dat onze kat aan het bloeden was, brachten we haar naar de dierenarts. Die vond in haar lichaam twee kogels. Een ervan had een darm geperforeerd”, aldus Sanne. De kat werd met spoed geopereerd en moest vechten voor haar leven. “Het was uren bang afwachten of ze het wel zou halen. De dierenarts haalde een van de kogels weg, een andere bevindt zich tot op vandaag nog steeds in de bil van ons katje.”

Affiches

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. “Maar het is wel zeker dat Lola beschoten geweest is, hier ergens in de buurt. Wie doet nu zoiets? Verschillende pistes doorkruisten onze gedachten. Heeft er hier iemand een hekel aan dieren? Of was het een ongepast spelletje?” Sanne plaatste kort na het voorval een bericht in de groep van de buurt. “Heel veel mensen reageerden onmiddellijk gechoqueerd. Iemand stelde onmiddellijk voor om affiches te maken.” Die affiches werden inmiddels rondgedeeld in de Lindenstraat, de Acaciastraat en de Wilgenstraat.

Enkele tientallen buurtbewoners hing de affiche op aan het raam van hun woning. “Met de affiches willen we iedereen vragen een oogje in het zeil houden. Sommige mensen gaven onmiddellijk na het voorval aan dat ze hun dieren zouden binnen houden, maar dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dieren moeten buiten kunnen.” Daarnaast wil de buurt de dader via de affiches ook confronteren met zijn of haar laffe daad. “Het moet duidelijk zijn dat dit niet kan.”

Beter

Ondertussen is Lola al aan de beter hand. “Ze herstelt goed en durft inmiddels al terug buiten. Maar in vergelijking met vroeger gaat ze veel minder ver.” Sanne en haar man legden na het voorval ook een klacht neer bij de politie, maar voorlopig is het nog altijd onduidelijk wie Lola beschoten heeft.