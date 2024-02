“Willen mensen samenbrengen”: Chiro, Scouts en Feestcomité STA-KER vieren te late nieuwjoare(n) in Stasegem

Stasegem Kermis (Chiro en scouts) en Feestcomité STA-KER organiseren voor de eerste keer samen een nieuwjaarsdrink op het kerkplein in Stasegem. Op zondag 2 februari vanaf 11 uur nodigen ze alle sympathisanten van Stasegem uit om mee te nieuwjaren.

“We vonden het tijd om in Stasegem samen met de buurt te klinken op het nieuwe jaar. Februari is niet de nieuwjaarsmaand bij uitstek, maar vandaar ook onze ludieke naam ‘Te late nieuwjoare’. Om 11 uur wordt gestart met een gratis vat. We verwachten dat het snel zal gaan. ‘Schaubroeck FM’ zorgt voor bekende meezingers die hij muzikaal zal begeleiden op zijn piano. Ik ben er zeker van dat er veel ambiance zal zijn”, zegt Dries Pattyn van Stasegem Kermis.

Thomas Guillemyn van Stasegem Kermis is enthousiast en kijkt al vooruit: “Er zijn enorm veel positieve reacties waardoor we verwachten dat het kerkplein goed gevuld zal zijn. We zijn er nu al zeker van dat de eerste zondag van februari, nieuwjaren met Stasegemnaren een nieuwe traditie zal worden. Volgend jaar hopen we te kunnen uitbreiden met andere verenigingen uit Stasegem, we doen bij deze al een oproep.”

“We vullen elkaar goed aan”

“Of het bij deze ene samenwerking blijft? Ons gemeenschappelijk doel is mensen samenbrengen. Tijdens het kermisweekend hebben we elk onze eigen tent. We vullen elkaar goed aan en een ruim aanbod is nodig in Stasegem. Het is net een meerwaarde dat er van alles te doen is, we zien elkaar niet als concurrenten”, zeggen Roos Zwaenepoel en Carine Vandenbussche van Feestcomité STA-KER, die zeer tevreden zijn met deze eerste samenwerking. De organisatoren sluiten rond 13 uur de bar en roepen iedereen op om verder te nieuwjaren in de lokale horeca. Enkele cafés kondigden al een actie aan op hun sociale media en zullen uitzonderlijk doorlopend open zijn. Meer info kan je terugvinden op Facebook.