Wilgenlaan is de meeste verlichte straat van Oudenburg

De bewoners van de Wilgenlaan zijn er al jaren trots op dat ze tijdens de laatste weken van het jaar met velen hun huizen versieren met kerstverlichting. En elk december slagen ze er in om er nog enkele lichtslingers bij te hangen of figuren bij te plaatsen in de voortuin.

“En dat is dit jaar niet anders. Ondanks de energiecrisis doet iedereen mee, in totaal 90 procent van onze Wilgenlaan”, vertelt Stefaan Hennebert die samen met zijn echtgenote Linda Boucquez vooraan in de straat woont. Ze zijn de ouders van Bram, Sam, Jana, Emma en Elias. Ook hun woonkamer schittert van de kerstversiering.

90 procent van de straat doet mee

“We houden er allemaal, dat is toch 90 procent van de straat, aan dat alles tegen 1 december klaar is en tot Driekoningen blijven de lichtjes branden. Bij ons staat alles op een timer, zodat alle lichtjes gelijktijdig gaan branden. Dat is ’s morgens van 5 uur tot 8.45 uur en ’s avonds vanaf ongeveer 17 uur tot 23 uur. In de nacht van 24 op 25 december blijven ze branden en ook de nacht van Kerstmis”, legt Stefaan nog uit.

Met veel enthousiasme trommelde Stefaan Hennebert zijn buren op om voor een foto te poseren. “Wij hebben hier een heel goed sociaal contact. Iedereen helpt elkaar als het nodig is.”

Nieuwe bewoners

De voorbije jaren werden enkele huizen uit de Wilgenlaan verkocht en kwamen er nieuwe bewoners. “Vijf gezinnen wonen hier al 30 jaar en meer. We vinden het belangrijk dat we elkaar kennen, niet om bij elkaar de deur plat te lopen, maar gewoon eens goeiedag zeggen”, zeggen Linda en Stefaan.

Naast de gezelligheid in de eindejaarperiode houden de buren van de Wilgenlaan begin januari een nieuwjaarsreceptie en vieren ze de zomer in augustus met een barbecue.