Wilfried en Rita verwelkomen twee bosuiltjes in hun tuin: “We doopten hen Ayla en Myra, naar de magneet op onze koelkast”

Op Nieuwjaar troffen Wilfried Decoster en Rita Scharlaeken twee eieren aan in een nestkast in hun tuin. Daaruit kwamen eind januari twee bosuiltjes voort, Ayla en Myra. “We hebben alles van dichtbij gevolgd met een camera die we installeerden in de nestkast.”

Wilfried Decoster en Rita Scharlaeken wonen in de Aartrijksestraat op ‘De Koude Puit’ in Aartrijke. In een boom in hun tuin installeerde Wilfried vier jaar geleden een nestkast voor uilen. “Ik hoorde ‘s nachts een bosuil – wat uniek is, we wonen niet in een bos – in de tuin en was benieuwd. De eerste twee jaar kregen we geen bezoek, maar begin 2024 was het prijs. Een bosuil maakte er zijn nest, trok een vrouwtje aan en dat bracht uiteindelijk één uilskuiken voort, dat we Quinn noemden.”

Wat daar op zeven meter hoogte gebeurde, konden Wilfried en Rita moeilijk volgen beneden. “We waren benieuwd, dus installeerde ik een selfiestick met gsm op een stok waarmee we de zonnepanelen reinigen. Zo konden we toch iets meevolgen.”

Eind 2024 besloot Wilfried om het anders aan te pakken en installeerde hij een camera in de nestkast. “En ja, we hadden geluk. De bosuil kwam terug, net als zijn vrouwtje – dat we zelf de naam Isa gaven. Op 1 januari 2025 zagen we op ons scherm dat er twee eieren lagen. Op 28 januari zag Ayla het levenslicht en twee dagen later was Myra daar. We noemden de uilskuikens naar een magneetje dat al vele jaren op onze koelkast hangt. Daarop staan twee uiltjes en de namen Ayla en Myra, een tweeling. Het magneetje was een geboorteaandenken.”

Volgend jaar?

Op 19 februari werden Ayla en Myra geringd. “De mensen van Natuurpunt waren onder de indruk van de beelden die we hadden. Zelf hebben we het hele proces van heel dichtbij gevolgd. We waren soms echt gejaagd naar huis. We hebben zelfs nog een camera voor het scherm gezet die het scherm dan filmde, zodat we alles van op afstand ook op de gsm konden volgen als we niet thuis waren.” (lacht)

Papa en mama bosuil hebben het nest verlaten, net als de twee uilskuikens. “Op 5 maart zijn Ayla en Myra uitgevlogen. We zagen ze zitten op een boom in onze tuin, nog eens twee meter hoger dan de nestkast. We zijn benieuwd of de papa eind dit jaar opnieuw naar ons komt en we een nieuw nest mogen verwelkomen.”