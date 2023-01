Wilfried (76) neemt laatste huwelijksfoto voor KW

Het was een speciaal moment, zeker voor Muna en Abdirahaman uit Gullegem, die elkaar nog net in 2022 het jawoord gaven. Maar ook voor fotograaf Wilfried Ossieur (76) uit Lauwe, die voor de laatste keer een huwelijksfoto nam voor KW. Wilfried werkt al 45 jaar als reporter en fotograaf voor de Krant van West-Vlaanderen. “Ik ben erin gerold”, lacht Wilfried.

“Ik had geen ervaring met teksten schrijven of foto’s nemen, en om wat publiciteit te maken voor de tentoonstelling van Lauwse kunstenaars, bezorgde ik een tekstje aan de Weekbode. Dat vonden ze blijkbaar goed, dus nodigden ze me uit om stukjes te schrijven over het wel en wee in de gemeente.”

“Wat later vroegen ze me om ook foto’s te nemen. Ik leerde gaandeweg, kocht een toestel en installeerde een donkere kamer. En kijk, 45 jaar later neem ik nog altijd foto’s voor de krant. Maar nu is het mooi geweest, op 1 januari hing ik mijn fototoestel aan de haak.”

Rustig wordt het niet echt voor bezige bij Wilfried. Als omroeper zal hij nog present tekenen op een honderdtal wielerwedstrijden in Vlaanderen. Bij zijn laatste optreden als huwelijksfotograaf – het aantal koppeltjes dat hij vereeuwigde is niet te tellen – kreeg hij een warm afscheidswoord en een geschenk van schepen van Burgerlijke Stand Kevin Defieuw.

(SL)