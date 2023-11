Wil je stoppen met roken? Hypnosetherapeut David Ost helpt een handje

Roken wordt straks weer een pak duurder, en het leven wàs al niet goedkoop. Tijd dus om eindelijk eens echt werk te maken van die goede voornemens: weg met de sigaret. Al alles geprobeerd, zegt u? Hypnosetherapeut David Ost (48) biedt twee lezers een gratis rookstopsessie aan, dus dat is ook weer geen excuus.

Roken, jezelf overeten, de hele nacht wakker liggen van al dat gepieker: al meer dan twintig jaar helpt hypnosetherapeut David Ost mensen van hun slechte gewoonten af. “Een ongewoon beroep, ja. Maar de drang om mensen te helpen, heeft er altijd al ingezeten”, steekt hij van wal. Toen hij een jaar of 14 was, beleefde David zelf zijn eerste hypnose-ervaring op een spirituele beurs.

“Net als de meeste mensen dacht ik dat het onzin was, maar de hypnotiseur Torini deed me dat beeld snel bijstellen. Vastberaden om hem te ontmaskeren, diende ik mij op het podium aan als proefpersoon en wat bleek: zijn experimentjes wérkten. Terwijl hij mijn linkerarm liet zweven, werd mijn rechterarm zwaarder en zwaarder omdat er zogezegd twee dikke telefoonboeken op lagen. Dat ging allemaal vanzelf, ik deed absoluut niet alsof. Ik was dermate gefascineerd dat ik me daarna ook meteen zelf in het fenomeen ben gaan verdiepen”, klinkt het.

Dat was nog voor de tijd van het internet. “Dus ben ik dan maar als een gek beginnen lezen. Ik verslónd boeken over hypnose. En ik bleef ondertussen ook Torini volgen, die mij op zekere dag een cassetje met instructies meegaf. Ik herinner me dat ze daar thuis niet zo blij mee waren”, glimlacht David. Hij laat een boekje zien uit 1911: ‘Les phénomènes de l’hypnotisme et le surnaturel’.

“Gevonden op een beurs, en om maar te zeggen dat het een fenomeen is dat al heel lang bestaat. Dé grote gamechanger was echter Kurt Tepperweins ‘Handboek van de hypnose’. Toen ik dat uit had, slaagde ik erin mijn ex haar ogen ‘dicht te laten plakken’ zonder dat ze ze zelf opnieuw kon openen. Mijn allereerste hypnose-experiment en het was meteen raak: een magisch moment. Ik moest dan alleen eerst wel nog even verder zoeken in het boek wat ik moest zeggen, zodat ze haar ogen opnieuw kon openen.” (lacht) “Vandaag kunnen we er dan wel om lachen, maar op het moment zelf was het toch wel even schrikken dat zoiets echt mogelijk was. Het veranderde heel mijn perceptie”, aldus David.

Praktijk in Oostende

Aangespoord door die eerste successen, begon hij er in zijn omgeving mensen mee te helpen. “Zo had ik een oom die met een pijnlijke hielspoor rondliep en daarvoor in het reguliere medisch circuit niet de gepaste hulp vond. Dankzij hypnose slaagde ik erin om zijn pijn te verlichten”, klinkt het. Sinds 2018 heeft David zijn praktijk in Oostende. De stad waar An en Eefje op 22 augustus ‘95 spoorloos verdwenen, nadat ze er een hypnoseshow van Rasti Rostelli bijwoonden. “Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvan ik moeilijk kan geloven dat het een met het ander te maken had”, zegt David. “Maar het is jammer genoeg wel het eerste waar mensen altijd aan denken als het over hypnose gaat: show en spektakel. Daar is op zich niks mis mee, het geeft alleen een erg eenzijdig en voor sommigen misschien beangstigend beeld dat hen er ver van afhoudt.”

David spreekt daarom zelf liever van een ‘trance’. “Een trance kan je vergelijken met het gevoel vlak voor je in slaap valt of als je net wakker wordt. Je onderbewustzijn is in die toestand bereikbaar voor veranderingen: wat ik eigenlijk doe, is ongewenste gedragspatronen of negatieve gevoelens helpen doorbreken en er in de plaats gezonde gewoontes voor installeren. Eigenlijk is hypnose dus altijd zelfhypnose. Ik begeleid mensen alleen maar om in die toestand te geraken.”

Kritische geest

Mensen in hypnose slapen niet, zijn niet bewusteloos of ‘weg’ van de wereld. “Je bent net heel alert, maar de kritische geest wordt omzeild, waardoor je problemen zonder wilskracht kunnen opgelost worden. Hypnose is een natuurlijke toestand die spontaan kan intreden, maar die ook opgewekt kan worden door een hypnotiseur. Van zodra de hypnose intreedt, word je vanzelf lekker ontspannen terwijl je wel alles kan blijven zien, voelen en horen. Je bent dus nooit willoos afhankelijk van de hypnotiseur, maar behoudt altijd de controle over jezelf. Bij een tweede sessie wordt er altijd ook een codewoord afgesproken om sneller en dieper in trance te gaan. Als je dat zelf liever niet wil, kan dat dus ook niet zomaar. Dat is alleen maar wat Hollywood je wil laten geloven”, knipoogt David.

Of hypnose bij iedereen werkt? “Het is zoals met slapen: de ene mens is direct vertrokken, de andere ligt nog uren wakker. Maar oefening baart kunst”, knipoogt David. Hypnose is volgens David een kunst die iedereen kan aanleren. “Het is een beetje zoals met autorijden: in het begin is het aartsmoeilijk maar dan ben je er plots mee weg. Tegenwoordig bestaan er ook internetcursussen voor, maar net zoals je bij het leren autorijden gebaat bent bij een rij-instructeur, doe je er als beginnend hypnotiseur ook goed aan om een mentor te hebben. Zonder mentor krijg je charlatans.”

Rokers die de sigaret uit hun leven willen bannen, geeft David zeventig à tachtig procent kans op slagen. “Veel hangt natuurlijk ook af van je intrinsieke motivatie, maar in die twintig jaar dat ik bezig ben, heb ik toch al honderden verstokte rokers van de sigaret af kunnen helpen. Mensen die in mijn praktijk komen aankloppen, hebben ook meestal al van alles geprobeerd. Zelfs huisartsen verwijzen daarom tegenwoordig al eens een patiënt door”, klinkt het.

Met het oog op het fors duurder worden van tabak en sigaretten vanaf 1 januari, wil David graag twee lezers een gratis rookstopsessie aanbieden. Stel jezelf kandidaat aan de hand van een gemotiveerde e-mail via davidost.be, de winnaars worden op 1 december persoonlijk verwittigd.