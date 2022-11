Wiktoria wint provinciale kapperswedstrijd tijdens Jaarbeurs in Roeselare

Ruim 30 leerlingen uit zes West-Vlaamse scholen namen deel aan de provinciale kapperswedstrijd op de Jaarbeurs in Roeselare. De twee hoofdprijzen gingen naar het Koninklijk Atheneum in Ieper. Lara Naert won de publieksprijs, het opsteekkapsel van Wiktoria Kocot kon de jury het meest bekoren.

De kapperswedstrijd is traditioneel een van de hoogtepunten van de Jaarbeurs. “We kozen er dit jaar voor om de wedstrijd in de beurs zelf te doen om zo meer beleving te creëren”, aldus Stijn Couvreur van de organisatie.

Zesendertig studenten Haartooi uit zes West-Vlaamse scholen zetten zondagnamiddag hun beste beentje voor. Voor het eerst werd er een publieksprijs uitgereikt. Die ging naar Lara Naert van het Technisch Atheneum uit Ieper. De leerlingen van het Technisch Instituut Heilige Familie uit Brugge toonden zich in groep de beste.

Droom van eigen salon

Uitkijken was het vooral naar het oordeel van de professionele jury. Zij koos Wiktoria Kocot en haar model Michèle Nevejans als winnaar uit. “Ik weet al heel lang dat ik kapster wil worden. Ik droom van een eigen salon. Deze wedstrijd winnen is alvast een belangrijke stap. Tijdens de herfstvakantie heb ik erg veel geoefend, maar ik had niet verwacht dat ik zou winnen”, aldus de 17-jarige Wiktoria, die vijf jaar geleden vanuit Polen naar België verhuisde.

Rani Adriaens en Sara Vanhooren, leerlingen van het Technisch Instituut Heilige Familie uit Brugge, werden tweede en derde.