Wijzigingen bij De Lijn vanaf 6 januari

Vanaf zaterdag 6 januari worden bij vervoersmaatschappij De Lijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

“Ook voor Groot-Staden worden op 6 januari een aantal wijzigingen in de netten doorgevoerd”, weet mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open VLD). “De lijn 30 Roeselare-Staden-Houthulst-Diksmuide rijdt alle dagen om het uur tussen Roeselare en Diksmuide en ’s avonds tussen Roeselare en Staden. Lijn 30 zorgt samen met de nieuwe lijn 31 op weekdagen en zaterdagen voor een bus om de 15 minuten tussen Roeselare station en Schiervelde. Op zondagen is dat om het half uur. De nieuwe lijn 31 Roeselare-Westrozebeke-Langemark rijdt op weekdagen en zaterdagen om het uur en op zondagen om de twee uur. De nieuwe lijn 911 doet Torhout, Kortemark, Staden, Langemark en Ieper aan. Ze rijdt op weekdagen en zaterdagen om het uur en op zondagen om de twee uur. Ze doet de Markt en ook het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper aan.”

Avondverbinding

“Ook de lijn 911 is nieuw. Die loopt van Torhout over Kortemark naar Staden en Houthulst. Deze lijn rijdt vooral in de spits of wanneer het nodig is in functie van school of werk. De Lijn zorgt ook voor een nieuwe en betere avondverbinding in en naar Roeselare. De bussen blijven rijden tot ongeveer 22.30 uur en op vrijdagen en zaterdagen tot ongeveer 2.30 uur ’s nachts. Dat geldt ook voor de lijn 30 Roeselare-Staden. Verder zijn er vanuit Roeselare ook avondverbindingen naar AZ Delta Rumbeke en Oekene via lijn 1. Lijn 11 trekt ook naar AZ Delta Rumbeke, maar rijdt dan verder naar Izegem. Lijn 54 doet vanuit Roeselare Beitem en Ledegem aan, terwijl lijn 75 vanuit Roeselare naar Hooglede en Gits trekt. Lijn 80 rijdt vanuit Roeselare naar Beveren en Ardooie. Lijn 90 trekt vanuit Roeselare richting De Ruiter en Moorslede.” (BCH)

Een download van de regiofolder Midwest van De Lijn is te vinden op www.staden.be/nieuwsoverzicht. Je reis uitstippelen doe je makkelijk via de website of de app van De Lijn.