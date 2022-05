Wijzerplaat Sint-Leokerk Meulebeke hersteld

Vrijdagnamiddag werden de grote middelen ingezet om de wijzerplaat aan de zuidkant van de kerktoren van Marialoop in Meulebeke te herstellen.

Tijdens de voorbije storm was er een bevestigingsbout uit de wijzerplaat losgekomen zodat deze ging flapperen.

Grote middelen

Gilbert Loones, lid van de kerkraad en klusjesman in de kerk: “Ik werd op de hoogte gebracht door Daniël Van Biesbrouck die erop wees dat bij windvlagen de wijzerplaat klepperde.”

“Ik heb dan maar een kijkje genomen in de dakgoot van de kerk in de hoop de losgekomen bout te vinden maar tevergeefs. Er bleef niets anders over dan nu de grote middelen in te zetten om de wijzerplaat definitief te bevestigen.”