Wijtschatenaar Marc Leroy heeft nu ook een eigen bier

Marc Leroy (68) uit Wijtschate heeft voortaan een eigen bier: ’t Ambtenaarke. Dit bier is exclusief te verkrijgen in café Basseville in Wulvergem. Na het sluiten van het Labyrinth in Kemmel werd het dorpscafé in het kleinste dorp van Heuvelland de nieuwe stek voor de Wijtschatenaar. “Het is een eer dat ik nu ook mijn eigen bier kan proeven. Maar ik zal het bij eentje houden. Het is een zwaar bier geworden.”

Op het etiket staat naast de foto van Marc ook het alcoholgehalte: 10 graden. “Dan weet je dat dit een bier is om van te genieten”, reageert Marc Leroy. De bedenker, cafébaas Jan François, spreekt over een hoppig zoet bier. “Ik leerde Marc kennen toen hij hier zowat een jaar geleden kaas kwam verkopen voor een volleybalvereniging. De bol kaas werd de start van een dagelijks bezoek van Marc. Tussen de klassieke pot en pint kwam ik te weten dat Marc ambtenaar was. En zo groeide het idee om hem te eren met een bier. Het bier brouwen we met Kent Goldings-hop, dit is een aromahop. Het bier wordt gebrouwen in de proefbrouwerij in Lochristi”, aldus Jan François.

Vaste stek in Labyrinth

Marc Leroy werkte 40 jaar lang bij het ministerie en de dienst huisvesting. “Eerst in Brussel, aansluitend in Brugge. Eerst met de trein dan met de auto”, lacht Marc. En die auto stopte na de werkuren liefst 28 jaar in het Kemmelse Labyrinth, waar Marc op zijn vaste stek aan de toog genoot van een avondje op café. Toen het café sloot, moest Marc even zoeken naar een nieuw stamcafé. Het werd uiteindelijk A La Basse Ville, waar ook nu weer een vaste plaats werd ingenomen.

Met 10 graden weet je dat dit een bier is om van te genieten

Voor Jan François is ’t Ambtenaarke het vierde bier dat hij voor de zomermaanden lanceert. Met Gent-Wevelgem stond zo de Platte Tuub op de toog. “Het is een hoppig bier van 4,4 %, ideaal voor de sportieve en recreatieve fietser als dorstlesser. Het werd een samenstelling van een klassiek bier met een wit bier”, legt Jan uit.

Wulvergemse Tripel

In het café waar Frank Vandenbroucke na de training een kaartje kwam leggen met de supporters, is de koers natuurlijk nooit ver weg. “Hier hing ook ooit een klok die werd stilgelegd de dag dat Johan Museeuw wereldkampioen werd.” Naast de Platte Tuub wordt ook een Wulvergemse Tripel geserveerd. “Het is mijn ode aan het kleinste dorp van Heuvelland”, zegt Jan François, die ook het Pater Verbiest-bier door de klanten laat herontdekken. “We weten allemaal dat jezuïeten een goede smaak hebben. Bijzonder aan het bier is het label van West-Vlaamse biologisch streekbier”, besluit hij.