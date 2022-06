Wijtschate herdenkt 11 slachtoffers van ongeval met oorlogsmunitie 100 jaar geleden

Op 24 juni 1922 werd Wijtschate opgeschrikt door een grote ontploffing door een ongeval met oorlogsmunitie. Elf mensen lieten daarbij het leven, onder wie de overgrootvader van Rinda Depoorter (66) uit Ieper. Met een stiltemoment op de plaats van het gebeuren werden vrijdag, 100 jaar later, de slachtoffers herdacht.

De overgrootvader van Rinda, Isidoor Odent, werkte bij de dienst van Ieper die oorlogsmunitie opruimt. Op 24 juni 1922 was hij aan zijn laatste werkdag toe. “Samen met enkele collega’s begint hij aan zijn dagtaak die er in bestaat om de gevonden oorlogsmunitie op een wagon te leggen om het dan verderop tot ontploffing te brengen. Het karretje kantelt echter om, met een explosie als gevolg. Elf mensen waaronder mijn overgrootvader komen om het leven.”

Geboeid

Rinda Depoorter is al heel lang geboeid door het verhaal van haar overgrootvader. “Mijn grootmoeder, Urbanie Odent, sprak regelmatig over de ramp. Ze was 26 jaar toen het ongeval gebeurde en ze had op dat moment 2 kleine kinderen, onder wie mijn vader, die toen 2 jaar oud was.”

Na een oproep in deze krant kwamen heel wat Wijtschatenaars naar haar toe met vele verhalen en herinneringen. Een van hen was André Lewyllie die geboren is in het jaar van de ramp.

“Hij wist me te vertellen dat hij het verhaal vaak heeft horen vertellen van zijn ouders. Ze hadden het ondermeer over hoe de ramp werd bekendgemaakt aan de Wijtschatenaars. Dit gebeurde aan de hand van een lied dat gezongen werd op de markt. Nadien kon iedereen die dat wou de tekst kopen om alles nog eens rustig na te lezen.”

Het was de zoon van André Lewyllie, Marc en voormalig burgemeester van Heuvelland, die tijdens de plechtigheid het nummer bracht op de plaats van het onheil, de kruising van de Hollandseschuurstraat en de Voormezelestraat in Wijtschate.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘Wijtschate Doorgrond’ in de bibliotheek te Wijtschate. Blikvanger daar is een Decauville-wagonnetje gebruikt voor transport van munitie of goederen tot dicht bij het front. “Met een gelijkaardig wagonnetje gebeurde het ongeval van mijn overgrootvader.”