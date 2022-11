Wijnhandel Finesse in Menen zoekt overnemer

Lieven Vande Casteele (57) en Annemieke Dewulf (55) van wijnhandel Finesse in de Rijselstraat in Menen gaan na drie decennia op zoek naar een overnemer voor hun florerende zaak. De aanhoudende rugproblemen waarmee Lieven kampt, dwingen hen tot die ingrijpende beslissing. “We zoeken iemand die net als ons gepassioneerd is door wijnen”, vertellen ze.

Het jarenlang sleuren met kisten wijn heeft zijn tol geëist. “Ik kamp al lang met rugproblemen en kreeg al meermaals het doktersadvies om te stoppen. Dat doe ik nu met spijt in het hart. De passie is er nog altijd, maar fysiek is het niet langer meer haalbaar”, zegt Lieven.

Begrip in de streek

Finesse Wijnhandel is een begrip in Menen en omstreken. Al meer dan 30 jaar baten Lieven en Annemieke de zaak met hart en ziel uit. “Elk product heeft bij ons een apart verhaal. Het is een echte passie om dit telkens over te brengen naar onze klanten en hen mee te nemen in de geschiedenis. Ons wijnassortiment bestaat voornamelijk uit Europese en nieuwe wereldwijnen. Ook verkopen we kwaliteitsvolle gin, whisky en rum.”

“De passie is er nog altijd, maar fysiek is het niet langer meer haalbaar” – Lieven Vande Casteele

“We hopen ten laatste tegen eind juni volgend jaar een opvolger te vinden. We zijn op zoek naar iemand die net als ons gepassioneerd is door wijnen en die veel goesting heeft om na een positieve inloopperiode een bloeiende zaak over te nemen.”

Succesvol streekproduct

Heel wat klanten komen speciaal naar wijnhandel Finesse voor de aperitief Dolfkes Amer. ‘Onze Picon kant en klaar, waarschijnlijk de beste van de streek’, zo staat te lezen op het stoepbord buiten. En met zekerheid de bekendste van de streek, want het aperitiefdrankje van Finesse is uitgegroeid tot een erg gesmaakt Menens streekproduct.

“Onze eigen samengestelde Picon is tot diep in het binnenland gekend en is met voorsprong ons best verkochte product. Ik kreeg het succesrecept destijds van Johan Vlaeminck. De naam Dolfkes verwijst naar zijn vroegere traiteurwinkel in de Bruggestraat”, aldus Lieven. (Carlos Berghman