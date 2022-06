Wijngaardzegening op Wijndomein Ravenstein in Kruiseke

De vzw Viroviacum Romanum organiseert komende zaterdag 18 juni op het Wijndomein Ravenstein boven op de Amerikaberg in Kruiseke een wijngaardzegening. “Samen met uitbaters Dirk Talpe en Patricia Lenoir hebben we besloten om daar een jaarlijkse traditie van te maken”, aldus voorzitter Patrick Biesbrouck. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

De ceremonie duurt een klein half uur. De deelnemers kunnen vanaf 18.30 uur verzamelen op het terras van het wijndomein. Om 19 uur wordt naar de wijngaard getrokken waar de ceremonie plaatsvindt. “Nadien kan iedereen genieten van onze Vino Viro, een Romeinse Mulsum of van één van de vele heerlijke wijnen of destillaten die Ravenstein produceert”, zegt Patrick Biesbrouck.

Geen Romeinse maaltijd

Aanvankelijk was er in samenwerking met traiteur Kom Chez Toi ook een Romeinse maaltijd voorzien maar die werd afgeblazen wegens onvoldoende deelnemers. “Het aantal ingeschreven deelnemers was niet voldoende om de basiskosten te dekken en de nodige ingrediënten aan te kopen en daarom werd, met spijt in het hart, beslist om de Romeinse maaltijd niet te laten doorgaan”, zegt de voorzitter.

“Het idee van een Romeinse maaltijd zullen we koesteren. Na evaluatie zal er beslist worden hoe en waar we een Romeinse maaltijd kunnen plannen. In ieder geval zal onze vzw Viroviacum Romanum zich ook wat meer toeleggen op het culinaire verleden en daarvoor werd onder meer al contact opgenomen met de foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh om ons daarbij te begeleiden.” (EDB)