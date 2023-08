Wijnfeesten pakken uit met nieuw wijnglas en Rosellewijn

De Wijnfeesten van Heuvelland worden naar traditie georganiseerd op 15 augustus. Ook dit jaar vindt het evenement plaats in het kasteeldomein De Warande in Kemmel.

Aan de formule werd zo goed als niets gewijzigd. “Er is vrije toegang in het park, wijnen kunnen gedegusteerd worden bij aankoop van een wijnfeestglas.” Dit jaar is dat glas meer dan ooit een collector’s item geworden. “Met West-Vlaamse opdruk en zwarte belettering.”

Acht wijnen

In het wijnglas kunnen acht verschillende wijnen geproefd worden, vijf uit Heuvelland, één uit Ieper en één uit Staden waar het wijndomein La Choupette gelegen is. Quincy Coeck en Mieke Decherf zijn nog maar pas opgestart, waardoor dit hun eerste wijnfeesten zijn. Ook Jan Staelens van Cense de l’Alouette uit Nieuwkerke staat er voor het eerst. “Ik was hier al vele keren als bezoeker en wijnproever, nu sta ik aan de andere kant en laat ik mijn wijnen proeven.” Op het wijndomein van Jan Staelens staan 4500 wijnstokken die goed zijn voor de productie van stille rode, witte en rosé wijnen. Bijzonder aan de wijnbouw bij de CEO van het cinemacomplex Imagix is de monocepage. “Het is een gebruikte term voor wijn die gemaakt is van één en dezelfde druif. We kiezen verder ook voor verschillende stijlen met rijping op hout en op inox.”

Was er de vorige editie Borellewijn in blik dan is dat nu Roselle wijn op fles. “We merkten dat wijn in blik niet echt aansloeg en presenteren voortaan onze Borellewijn in de klassieke fles. De nieuwe naam werd een samentrekking van rosé en borelle”, duidt Mathijs De Ruddere van het Boerellecomité. Met acht wijnbouwers zitten de Wijnfeesten opnieuw op de lijn van de verwachtingen. “We kunnen niet ontkennen dat het vorig jaar wat minder was. Maar veel hangt ook af van de productie van onze wijnboeren. Hier in Heuvelland hebben we ook een aantal kleine spelers en dit zitten vaak tegen de Wijnfeesten door hun voorraad heen”, aldus wijnboer Ward Six.

Net als de voorbije jaren is de fietstocht van Fietsen In Heuvelland, de Hellingenroute, het sportieve aperitief van de Wijnfeesten. De Hellingenroute telt 40, 27 of 20 hellingen en komt dit keer aan in het Warandepark waar ook de Wijnfeesten plaatsvinden. (MDN)

Een wijnglas is te koop aan €15 de dag zelf, €14 in voorverkoop via info@monteberg.be. Hellingenroute: www.fietseninheuvelland.be